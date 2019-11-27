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Türkiye’nin Baltık planını bloke ettiği iddialarına diplomatik kaynaklardan yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını çeşitli sebeplerle bloke ettiği iddialarını değerlendiren diplomatik kaynaklar, "Türkiye’nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenler, Türkiye için hazırlanan planda da benzer bir adımı atmalıdır" açıklamasında bulundu.Türkiye’nin terör örgütleri PKK/YPG’ye karşı verdiği mücadelede ittifakın yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle Baltık ülkeleri ile ilgili savunma planlarını bloke ettiği iddiasına diplomatik kaynaklardan yanıt geldi.

Türkiye’nin NATO’nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını çeşitli sebeplerle bloke ettiği iddialarını değerlendiren diplomatik kaynaklar, "Türkiye’nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenler, Türkiye için hazırlanan planda da benzer bir adımı atmalıdır" açıklamasında bulundu.
Türkiye’nin terör örgütleri PKK/YPG’ye karşı verdiği mücadelede ittifakın yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle Baltık ülkeleri ile ilgili savunma planlarını bloke ettiği iddiasına diplomatik kaynaklardan yanıt geldi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye için hazırlanan savunma planları onaylanmadan başka bir savunma planına onay verilmeyeceğini belirterek, "Türkiye, kendi savunma planının onaylanmasını istiyor. Planın içeriğinde terör örgütü PKK/YPG de var. ABD başta olmak üzere bazı ülkeler bu plana karşı. Türkiye’nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenler, Türkiye için hazırlanan planda da benzer bir adımı atmalıdır. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu sorunun çözümü için bir orta yol bulmaya çalışıyor. Bizim Baltıklar için hazırlanan planı yayınlamamızı isteyenler, bizimki için de aynı duyarlılığı göstersinler. Genel sekreter ortak bir dil bulmaya çalışıyor. Görüşmeleri yaptık, değerlendiriyoruz. Genel sekreter çaba sarf ediyor. Biz de diyoruz ki tekliflere hazırız. Bu yayınlanırsa YPG’ye destek verdikleri için sorumlu olacaklar" açıklamasında bulundu.

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