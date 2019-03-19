Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'da gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla "Avrupa Ödülü"ne layık görüldü.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Avrupa Evi tarafından Belgrad Belediyesi iş birliğinde "19. Avrupa Akşamı" düzenlendi.

Her yıl Sırbistan'daki çalışmalarıyla dikkati çeken isimlere takdim edilen Avrupa Ödülü, bu yıl yaptığı faaliyetlerle Türkiye-Sırbistan ilişkilerini üst seviyeye taşıyan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'e verildi.

Nikola Tesla Havalimanı Genel Müdürü olarak geçen yılki Avrupa Ödülü'nü alan Rasa Ristivojevic, yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın sağlanmasında kilit rolü ortak tarihi paylaşan ülkelerin oynadığını söyledi.

Ristivojevic, Bilgiç'e ödülünü takdim ederken, "Ticaretten turizme, kültürden yatırıma Türkiye ve Sırbistan ilişkilerine ivme kazandıran Sayın Büyükelçi Bilgiç'e bu ödülü takdim etmekten onur duyarım." ifadesini kullandı.

