HABER

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e "Avrupa Ödülü "

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'e "Avrupa Ödülü "

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'da gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla "Avrupa Ödülü"ne layık görüldü.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Avrupa Evi tarafından Belgrad Belediyesi iş birliğinde "19. Avrupa Akşamı" düzenlendi.

Her yıl Sırbistan'daki çalışmalarıyla dikkati çeken isimlere takdim edilen Avrupa Ödülü, bu yıl yaptığı faaliyetlerle Türkiye-Sırbistan ilişkilerini üst seviyeye taşıyan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'e verildi.

Nikola Tesla Havalimanı Genel Müdürü olarak geçen yılki Avrupa Ödülü'nü alan Rasa Ristivojevic, yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın sağlanmasında kilit rolü ortak tarihi paylaşan ülkelerin oynadığını söyledi.

Ristivojevic, Bilgiç'e ödülünü takdim ederken, "Ticaretten turizme, kültürden yatırıma Türkiye ve Sırbistan ilişkilerine ivme kazandıran Sayın Büyükelçi Bilgiç'e bu ödülü takdim etmekten onur duyarım." ifadesini kullandı.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Ataşehir'de maaşını vermeyen imam nikahlı eşe feci dayakAtaşehir'de maaşını vermeyen imam nikahlı eşe feci dayak
CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız (2)CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Tanju Bilgiç ödül sırbistan

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Birden fazla ölü ve yaralı var

Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Amasya'da korkutan deprem!

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

CHP'li Öztrak: Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız

Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.