Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl'dan nezaket ziyaretleri

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad el-Hariri'yi ziyaret etti.
Büyükelçi Çakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a güven mektubu sunduktan sonra bugün nezaket ziyaretleri kapsamında Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Hariri ile görüştüğünü belirtti.
Kabullerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için çaba göstereceğini aktardığını dile getiren Çakıl, hem Meclis Başkanı Berri hem de Başbakan Hariri'nin kendilerini son derece sıcak karşıladıklarını kaydetti.
Her iki görüşmede de Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini teyit ettiklerini söyleyen Çakıl, gelecekte Lübnan Başbakanlığı'nın yanı sıra bakanlıklar ve Meclis Başkanlığı ile yakından çalışacaklarının altını çizdi.
Bilindiği üzere Lübnan parlamentosunun, genel seçimlerden kısa bir süre sonra "Türkiye Dostluk Grubunu" kurduğunu hatırlatan Büyükelçi Çakıl, "Biz de gelecek ay meclisimiz yeni yasama yılına başladığı zaman dostluk grubunun Türkiye kanadını kuracağız." dedi.
En kısa zamanda iki ülkenin parlamenterleri arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılmasını öngördüklerini anlatan Çakıl, Lübnan hükümetinin kurulmasıyla da iki ülke arasındaki bakanlıklar düzeyinde gerçekleşecek ziyaretlerin beklendiğini söyledi.
-Ekonomi Bakanı ile görüşme
Büyükelçi Çakıl ayrıca, bugün Türkiye'den gelen teknik bir heyetle birlikte Lübnan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Raid Huri'yi de makamında ziyaret ettiklerini belirterek, "Hem Lübnan Ekonomi Bakanı hem de ben, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlılığımızı dile getirdik. "diye konuştu.
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