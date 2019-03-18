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Türkiye'nin bilinen ilk fotoğrafları New York'ta sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor - Fotoğraflarda Beyazıt Kulesi'nden İstanbul'un kuş bakışı görüntüsü ve tarihi eserlerin yakın çekimleri bulunuyor

DİLDAR BAYKAN - Fransız fotoğrafçı Girault de Prangey'in çektiği ve "İstanbul'un ilk fotoğrafları" olarak nitelendirilen 176 yıllık kareler, New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Prangey'in 1842'de başladığı fotoğraf seyahati esnasında uğrak yerlerinden biri olan Anadolu ve İstanbul'da 1843'te çektiği fotoğraflar, çok sayıda uzman ve tarihçi tarafından "İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafları" olarak kabul ediliyor.

New York'ta 30 Ocak'tan bu yana sergilenen fotoğraflar, insanları 19. yüzyıl tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

"Monumental Journey (Anıtsal Yolculuk)" adlı serginin "Anadolu" olarak geçen bölümündeki İstanbul fotoğrafları arasında, Beyazıt Kulesi'nden çekilen ve İstanbul'un o dönemki panoramik manzarasının görüldüğü fotoğraf öne çıkıyor.

Nuruosmaniye Camisi'nin merkezini oluşturduğu fotoğrafta, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya'nın yanı sıra Boğaziçi ve Marmara Denizi görülüyor.

İstanbul'daki farklı binaların yakın plan çekimlerinin yer aldığı sergide, Prangey'in atının sürücüsünün portresi de yer alıyor.

O dönem Osmanlı topraklarında yer alan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın panoramik bir fotoğrafının yer aldığı sergide Suriye, Mısır ve Filistin'den de birçok kare bulunuyor.

- Prangey ve eşsiz fotoğraf yolculuğu

Tarihçi ve arkeolog vasıfları da olan Prangey, fotoğrafçılıkta "Dagerreyotype" olarak bilinen fotoğraf tekniğinin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kilolarca ağırlıktaki makinesiyle 1842'de bir fotoğraf yolculuğuna çıkan Prangey, 3 yıl boyunca İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Mısır gibi coğrafyalarda binden fazla fotoğraf çekti.

Prangey'in çektiği bu fotoğraflar, İstanbul, Atina, Roma ve Kudüs'ün bugüne ulaşan ilk fotoğrafları olarak kabul ediliyor.

Sanatçının birçok yeni teknik deneyerek çektiği fotoğraflar dünyanın en eski fotoğraf arşivi olarak biliniyor.

Prangey'in yaklaşık 120 karesine yer verilen fotoğraflardan oluşan sergi 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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