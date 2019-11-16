Türkiye'nin deprem tarihi kitaplaştırıldı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezindeki akademisyenlerin yaptığı çalışmayla Türkiye tarihinde yürürlüğe giren bütün deprem haritaları ve deprem yönetmelikleri bir araya getirilerek tek kitapta toplandı. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bülent Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ile yoğun emek ve mesai harcayarak, 1028 sayfalık "Türkiye'nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi" adlı kitabı hazırladıklarını söyledi. Kaybolmaya yüz tutmuş birçok belge, rapor ile yayından yararlanarak, Türkiye'nin deprem haritaları ve yönetmeliklerinin tarihini belgelediklerini belirten Özmen, bütün harita ile yönetmeliklerin Resmi Gazete, Bakanlar Kurulu kararları, cumhuriyet arşivi ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun arşivi taranarak elde edildiğini dile getirdi. Kitapta Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürürlüğe giren 1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996 tarihli Deprem Bölgeleri Haritaları'na ulaşılabildiğini aktaran Özmen, 1940 yılı talimatnamesinden sonra 4623 Sayılı Kanun'a dayanarak, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar için hazırlanmaya başlanan ve zaman içinde 1947, 1949, 1953, 1961, 1968, 1975, 1996, 1997, 1998 ve 2007'de dünyadaki gelişmelerle ülke ihtiyaçlarına bağlı olarak yürürlüğe giren deprem yönetmeliklerine de yer verildiğini ifade etti.

Kitabın ekinde bir de CD verildiğini anlatan Özmen, şöyle devam etti: "CD ile binanın yapım tarihi girilerek hangi yönetmeliğe göre yapılmış olması gerektiği, yerleşim biriminin adı yazılarak 1945, 1947, 1963, 1972 ve 1996 tarihli deprem bölgeleri haritalarında hangi bölgeye düştüğü, il il deprem bölgeleri ve fay haritalarını inceleme, deprem terimleri sözlüğünde kelime arama, 1996, 1972, 1963, 1947 ve 1945 deprem bölgeleri haritaları ve Türkiye Diri Fay Haritası'nı kitabın ekinde verilen büyük boy harita üzerinde görme gibi depremle ilgili herkese faydalı olabilecek birçok bilgiye ulaşma mümkün hale getirildi. Bu çalışmayla değişik tarihlerde yapılmış konutların hangi derecedeki deprem bölgesinde olduğu ve hangi yönetmeliğe göre yapılmış olması gerektiğini belirlemek, geçmiş tarihli yönetmelik ve haritalarla ilgili inceleme ve çalışmalar yapabilmek, harita ve yönetmeliklerdeki farklılaşma ve farklılaşmanın kapsamı, yapı stoku üzerindeki etkisi gibi çalışmalarda bulunabilmek olanaklı hale getirildi."