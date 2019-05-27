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Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Brüksel'de anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes: - "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz sularına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz"

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz sularına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz." dedi.

Erciyes, AB üyesi ülkelerin daimi temsilciliklerinin genişleme ve Türkiye'den sorumlu görevlileriyle Türkiye'nin Brüksel'deki AB Daimi Temsilciliğinde bir araya gelerek, Doğu Akdeniz'deki siyasi ve hukuki durum hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Erciyes, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığını ifade etti.

AB'nin daha önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamanın tek tarafın iddialarını içerdiğine dikkati çeken Erciyes, "AB, Türkiye'ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye'yi bir AB üyesi ülkenin deniz sularına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz. Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz." diye konuştu.

Erciyes, birbiriyle örtüşmeyen iddialar olduğunda, AB'nin uluslararası bir mahkeme gibi davranarak üye ülkenin iddialarını Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışamayacağını vurguladı.

AB'nin başka üye ülkeler arasında deniz hukukuna ilişkin benzer sorunlar yaşandığında bu şekilde bir tahkim rolü üstlenmediğine ve bunun yeni bir yaklaşım olduğuna dikkati çeken Erciyes, AB'nin tutumunun uluslararası hukukla bağdaşmadığının tekrar altını çizdi.

Toplantıya, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü de katıldı.

Erciyes, Brüksel'deki temasları kapsamında AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in Kabine Şefi Clara Martinez Alberola, Kabine Şefi Yardımcısı Richard Szostak, AB Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Orta Asya Direktörü Thomas Mayr Harting ve Batı Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye Direktör Yardımcısı Angelina Eichhorst ile de görüştü.

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AB Brüksel Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-H Doğu Akdeniz

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