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Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde buğday tohumları toprakla buluşuyor

31.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaklaşık 1 milyon 663 bin dekar arazide tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 658 bin dekarlık alanda hububat tohumları toprakla buluşturulmaya başlandı.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde buğday tohumları toprakla buluşuyor

Dünyanın sayılı işletmeleri arasında gösterilen ve alanında Türkiye'nin en büyüğü olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra buğday, arpa, mısır, mercimek, pamuk, Antep fıstığı, ayçiçeği, fiğ ve yulaf gibi birçok ürün de yetiştiriliyor.

Yılın 12 ayı tarımsal faaliyetlerin sürdüğü işletmede, yaklaşık 658 bin dekarlık alanda özenle üretilen hububat tohumlarının son teknoloji makinelerle ekimi gerçekleştiriliyor.

225 BİN TON BUĞDAY REKOLTESİ BEKLENİYOR

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Gökçayır Müdür Yardımcısı Mustafa Önem, AA muhabirine, 1 milyon 633 bin dekar arazi varlığıyla ülkenin en büyük tarım işletmesi olduklarını hatırlatarak, bu sezonki ekim faaliyetine başladıklarını söyledi.

Güzlük ekim çalışmalarının 15 Aralık 2022 tarihinde bitirilmesinin planlandığını anlatan Önem, şöyle konuştu:

"Ekim faaliyetleri 45 mibzer, 24 kamyon ve 220 çalışan personel ile 75 gün sürecek. 2022 yılında 558 bin dekar buğday, 7 bin 500 dekar arpa, 73 bin dekar kırmızı mercimek, 12 bin dekar fiğ, 7 bin 500 dekar diğer ekilişler olmak üzere toplam 658 bin dekar alanda güzlük ekim yapılacaktır. Güzlük ekilişlerden 225 bin ton buğday, 45 bin ton arpa, 10 bin ton kırmızı mercimek ve bin ton fiğ rekoltesi beklenmektedir. İşletmemizde 6 çeşit makarnalık ve 7 çeşit ekmeklik olmak üzere toplam 13 çeşit buğday üretimi yapılmaktadır. Ekilen tohumlar TAGEM tarafından ıslah edilmiş yüksek verim potansiyeline sahip çeşitlerden oluşmaktadır. Islah edilmiş çeşitler diğer çeşitlere göre genellikle yüzde 50 civarında verim artışı sağlamaktadır."

Sertifikalı tohumların sertifikasız olan tohumlara göre yüzde 25 verim artışı sağladığını belirten, Önem, "Mahsullerden elde edilen sertifikalı tohumlar TiGEM bayileri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım il ve ilçe Müdürlükleri vasıtasıyla ülke çiftçisine ulaştırılmaktadır. İşletmemizde yılın 12 ayı tarımsal faaliyetler devam etmektedir. " dedi.

Önem, işletmede bulunan 120 bin dekar dane mısır hasadına da başlanacağını ifade ederek, bundan da 132 bin ton rekolte beklendiğini sözlerine ekledi.

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