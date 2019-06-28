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Türkiye'nin en iyi drift pilotları İzmit'te sahne alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, 30 Haziran Pazar günü 13:00'te TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali sonrasında belirlenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en iyi drift pilotlarının yarışacağı Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü 13:00'te Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 12 ülkede yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen 12 pilotun arasına adını yazdırmak isteyen birbirinden yetenekli 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan yine Türkiye'nin ev sahipliğinde bu kez 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde şampiyonluk için sahne alacak.

Türkiye'nin en iyi drift pilotu bu hafta sonu belli oluyor. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak pilot, 30 Haziran Pazar günü 13:00'te TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali sonrasında belirlenecek.

Birbirinden yetenekli 20 yarışçının, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelesi vereceği Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, TOSFED ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Birbirinden yetenekli yarışçıların hünerlerini sergileyeceği yarışta, driftin usta ismi Red Bull sporcusu Abdo Feghali de bir gösteri yapacak. Feghali'nin gösteri yapacağı araçta Falken lastikleri kullanılacak.

Bu heyecanı yerinde izlemek ve etkinlikte co-pilot olma şansı yakalamak isteyenler RedBull.com.tr/cpd adresindeki formu ücretsiz doldurarak yarış gününde yerini alabilecek.

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Buğra Akpınar, Campaign Türkiye İmtiyaz Sahibi Ömer Erdem ve Yusif Bassil'den oluşan jüri, pilotları farklı kriterlere göre değerlendirip puanlayacak. Bu puanlama sonunda birinci olan yarışmacı, 1 Eylül’de Türkiye’de düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye'yi temsil edecek.

Kuveyt'te 1 Şubat'ta başlayan elemelerle startı verilen Red Bull Car Park Drift'in 2019'un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün'de yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 12 şampiyon, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

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