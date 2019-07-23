Türkiye’nin en karanlık noktasında uyumadan gökyüzünü izleyecekler

Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli ilçesi Dedegöl Dağı eteklerinde bulunan Melikler Yaylası’nda 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Gökyüzü Gözlem Şenliği için geri sayım başladı. Türkiye’nin en karanlık noktasında, en karanlık gece olarak bilinen 27 Temmuz’da tüm katılımcılar, gece boyu uyumadan gökyüzünü izleyecek.

Isparta Belediyesi tarafından desteklenen ve Melikler Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan şenlik öncesinde Yenişarbademli Belediye Başkanı Mehmet Akif Özata ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hazırlıklar ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Başdeğirmen’e Gökyüzü Gözlem Şenliğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özata, “Başkanımız bizlere her türlü desteği veriyor. Başkanımıza bizlere abilik yaptığı destek verdiği için şahsım ve Yenişarbademli halkı adında çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gökyüzü Gözlem Şenliğinin 25-28 Temmuz arasında Prof. Dr. Ethem Derman’ın önderliğinde gerçekleştirileceğini kaydeden Özata, Dünyada 68, Asya Kıtası’nda 3 ve Türkiye’de ilk defa kurulacak olan karanlık Gökyüzü Gözlem Parkı etkinliği için Türkiye’de en karanlık bölge olarak Yenişarbademli Melikler Yaylası’nın belirlendiğini aktardı.