Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Uluslararası bir kısım çevrelerin, gerek batı gerekse Amerika'nın yaptığı açıklamalar bizim için vız gelir tırıs gider. Türkiye'nin güvenliği her şeyin üstündedir." dedi.

Arslan, konfederasyona bağlı Öz İplik-İş Sendikasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğunun desteği ile yürüttüğü "Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi"nin Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenen eğitim toplantısına katıldı.

Burada konuşan Arslan, kadının hak arayış mücadelesinin en gelişmiş demokratik ülkelerde dahi görüldüğüne dikkati çekti.

Büyük zorluklarla işe girmiş, hayatını ve nafakasını kazanmak için bin bir zorluğa göğüs gererek çalışan emekçi kadınlara yönelik çalışma başlattıklarını belirten Arslan, "Kadınlarla ilgili tartışmalar bizim gündemimizde değil. Sendika olarak üyelerimiz bizden sorunların çözümünü istiyor. Şiddet ve mobbing gören, cinsel saldırıya uğramış, ayrımcılık görmüş, aşağılanmış, dışlanmış bizim üyemiz olan kadınlara çare olmak istiyoruz. Bu kadınların felsefi tartışmalarla geçirecek zamanı yok. Onlar hayatta kalma mücadelesi veriyor." diye konuştu.