CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin, "Dün açıklamış oldukları enflasyonla mücadele paketi için rahmetli Erbakan'ın tabiriyle söyleyeyim, 'pansuman tedbirler' var. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey yapısal reformlardır." dedi. Salıcı, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 7 ilden partililerin katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı"nda il teşkilatlarıyla bir araya geldi. Salıcı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, CHP'nin 6. Bölge Toplantısı'nı Erzurum'da gerçekleştirdiklerini belirtti. "Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlık toplantısı yaptık. Toplantıya katılan eski ve yeni yöneticilerimizle beraber süreci değerlendirdik." diyen Salıcı, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde başarılı olabilmesi için gerekli yol haritasını burada çizdik." ifadesini kullandı. AK Parti'nin 2002'de bir ekonomik krizin üzerine iktidara geldiğini anımsatan Salıcı, o dönemde Türkiye'de üretici fiyatı enflasyonun yüzde 32 olduğunu aktardı.

Salıcı, "Geçen ay açıklanan rakamlarla birlikte üretici fiyatları enflasyonu yüzde 46 oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği tarihten itibaren teslim aldığı Türkiye'yi daha facia bir noktaya getirmiş durumda. Bunu rakamlar söylüyor. Rakamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakamları değil, istatistik kurumu rakamları yani devletin rakamları. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirlemiş olduğu bürokratların hazırlamış olduğu rakamlar. 2002 krizine giderken aklımızda kalan şey neydi. Bir esnafın gidip, yazar kasasını 'ben artık iş yapamıyorum' diyerek Başbakanlık merdivenlerine atmasıydı. Ölen, intihar yok ama böyle haklı bir isyan vardı. Bugün kendisi intihar eden baba var, çocuğuna pantolon alamadığı için. Kendisini Meclis'in önünde yakmaya çalışan gençler var, Urfa'da yakmaya çalışan İbrahim var, işsizlikten dolayı. Bu boğazımıza kadar içinde batmış olduğumuz ekonomik kriz, maalesef bizim insanımızın canını almaya başladı." diye konuştu. Hükümete 13 maddelik bir ekonomi programı sunduklarını anlatan Salıcı, Hükümetin konuyla ilgili bir çalışma yapmadığını ileri sürdü.