HABER

Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santralinde rekor ocak ayı üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santralinde ocak ayında, santralin kuruluşundan bu yanaki en yüksek ocak ayı elektrik üretim rakamına ulaşıldı - Dinar Rüzgar Enerji Santrali İşletme Müdürü Alparslan Astepe: - "Santralimiz kurulduğundan itibaren ocak ayları içindeki en iyi üretimimizi gerçekleştirdik. Üretimin yüksek olması tamamen rüzgarın fazla olmasına bağlı. Üretimimiz yaklaşık 60 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu rakam tahminlerimizin üzerinde"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santralinde ocakta, santralin kuruluşundan itibaren en yüksek ocak ayı elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Yapımına GÜRİŞ tarafından 2012 yılında 22 türbinle başlanan Dinar Rüzgar Enerji Santrali (RES), 2013 yılında 12, bir yıl sonra da 16 türbinin eklenmesiyle büyüdü. Projenin ikinci etabında ise santral 31 türbin inşa edilerek Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi santrallerinden biri oldu.

Dinar RES İşletme Müdürü Alparslan Astepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak 2000'li yıllarda enerji sektörüne girdiklerini söyledi.

Astepe, bu sektördeki yatırımlarının tamamen yenilenebilir enerji üzerine olduğunu, rüzgar enerji santralleri, hidroelektrik santraller ve jeotermal enerji yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.

Önemli yatırımlarından birinin Dinar RES olduğunu dile getiren Astepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinar RES, 2012 yılında 22 türbinle faaliyete başladı. 2013 yılında 12 türbin, 2014 yılında 16 türbin faaliyete geçti. 2016 yılında ilave yatırımlarımızla 31 türbin daha eklenerek toplamda 81 türbin ve 200 megavatla Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santrali oldu. Santralimiz yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle, yıllık 250 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede."

- "Rekor seviyede üretim gerçekleştirdik"

Santralde çalışanların yörede yaşayan kişiler olduğunu, bu açıdan bulundukları bölgeye istihdam açısından da katkı sağladıklarını vurgulayan Astepe, şöyle konuştu:

"Yatırımımızı, rüzgar ölçümleri ve fizibilite çalışmalarına dayanarak yaptık. Santralimiz kurulduğundan itibaren ocak ayları içindeki en iyi üretimimizi gerçekleştirdik. Üretimin yüksek olması tamamen rüzgarın fazla olmasına bağlı. Üretimimiz yaklaşık 60 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu rakam tahminlerimizin üzerinde. Aynı şekilde hidroelektirik santrallerimizde de rekor seviyede üretim gerçekleştirdik."

- "Cari açığın en büyük kısmı doğal gazdan"

Astepe, enerji sektörünün oldukça geniş bir sektör olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı durumda. Hala enerjimizin yaklaşık yüzde 45'ini doğal gazdan karşılıyoruz. Bizim buradaki en büyük hedefimiz, ülkemizin öz kaynaklarıyla, milli kaynaklarıyla üretim gerçekleştirmek. Bunları en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla yatırımlarımızı tamamen öz kaynaklarımızla yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapıyoruz. Amacımız, doğal gazdan sağladığımız enerjinin miktarını, dolayısıyla yurt dışına bağımlığımızı azaltmak. Cari açığın en büyük kısmı doğal gazdan kaynaklanıyor. Cari açığımızı azaltmak ve ülkemizin menfaatleri açısından yenilenebilir enerji yatırımları önemli."

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Başkan sevgiye olta attıBaşkan sevgiye olta attı
Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralıSon dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dinar Elektirik santrali GÜRİŞ İşletme Müdürü Alparslan Astepe res rüzgar enerji

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.