Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santralinde rekor ocak ayı üretimi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santralinde ocakta, santralin kuruluşundan itibaren en yüksek ocak ayı elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Yapımına GÜRİŞ tarafından 2012 yılında 22 türbinle başlanan Dinar Rüzgar Enerji Santrali (RES), 2013 yılında 12, bir yıl sonra da 16 türbinin eklenmesiyle büyüdü. Projenin ikinci etabında ise santral 31 türbin inşa edilerek Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi santrallerinden biri oldu.

Dinar RES İşletme Müdürü Alparslan Astepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak 2000'li yıllarda enerji sektörüne girdiklerini söyledi.

Astepe, bu sektördeki yatırımlarının tamamen yenilenebilir enerji üzerine olduğunu, rüzgar enerji santralleri, hidroelektrik santraller ve jeotermal enerji yatırımlarının bulunduğunu ifade etti.

Önemli yatırımlarından birinin Dinar RES olduğunu dile getiren Astepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dinar RES, 2012 yılında 22 türbinle faaliyete başladı. 2013 yılında 12 türbin, 2014 yılında 16 türbin faaliyete geçti. 2016 yılında ilave yatırımlarımızla 31 türbin daha eklenerek toplamda 81 türbin ve 200 megavatla Türkiye'nin ikinci büyük rüzgar enerji santrali oldu. Santralimiz yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji üretimiyle, yıllık 250 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede."