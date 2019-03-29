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"Türkiye’nin İlk İlçe Atlası: Aliağa Coğrafya Atlası" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından "Türkiye’nin İlk İlçe Atlası: Aliağa Coğrafya Atlası" Konferansı düzenlendiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen konferanslara bir yenisi daha eklendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından "Türkiye’nin İlk İlçe Atlası: Aliağa Coğrafya Atlası" Konferansı düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından düzenlenen konferanslara bir yenisi daha eklendi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Türkiye’nin İlk İlçe Atlası: Aliağa Coğrafya Atlası’ konferansının açılış konuşmasını Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin yaptı. Özşahin konuşmasında "Haritalar koleksiyonu ve haritalar kitabı şeklinde tanımlanan atlaslar, bir mekanın karnesi gibidir. Mekansal sorunların arttığı günümüzde atlasların önemi daha da artmıştır. Piyasada genellikle Türkiye genelinde üretilmiş atlaslar yaygındır. Ancak daha küçük alanların anlaşılmasında daha detaylı atlas çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu minvalde ilçe coğrafyasının anlaşılmasına yönelik oluşturmuş Aliağa atlası, başarılı bir çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bu atlas, Türkiye’nin ilk ilçe coğrafya atlasıdır. Dolayısıyla bölüm olarak Türkiye’de bir ilke daha imza atmış bulunmaktayız" dedi ve benzer örneklerin artması temennisiyle atlasın oluşturulması ve yayınlanması sürecine katkıda bulunanlara ve konferans katılımcılarına teşekkür etti.
Konferansın konuşmacısı ise Coğrafya Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu oldu. Üniversite akademik personeli ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Dr. Öğr. Üyesi Eroğlu, "Coğrafya bilimi çok önemli bir bilimdir. Coğrafyacılar, yapacakları çalışmalarla bu bilimi daha da ileriye taşıyacak" ifadelerini kaydetti.
Atlasın oluşturulma sürecini fotoğraflarla katılımcılara sunan Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu, Aliağa ilçesinin coğrafyasına yönelik önemli bilgileri sunumu esnasında dinleyicilerle paylaştı. Program, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

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