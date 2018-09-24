HABER

Türkiye'nin ilk "Kardiyo-Onkoloji" bölümü yenilendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

TÜ Tıp Fakültesi Kardiyo-Onkoloji Bölümü sorumlusu Doç. Dr. Zorkun: - "Üniversitemizde 2016 yılında Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümü açıldı. Bölümümüzü modernize ederek daha efektik daha konforlu hale getirdik. Dünyada ne yapılıyorsa onu yapar durumdayız. Bu anlamda hastanemiz ve bölümümüz tüm olanaklara sahip. Amerika'da, Japonya'da ne yapılıyorsa tanı ve tedavi olarak burada yapabilmekteyiz" - TÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş: - "Üniversitemizde bulunan Kardiyo-Onkoloji bölümü Türkiye'de sadece burada var. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyo-Onkoloji Bölümü sorumlusu Doç. Dr. Cafer Zorkun, "Üniversitemizde 2016 yılında Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümü açıldı. Bölümümüzü modernize ederek daha efektik daha konforlu hale getirdik. Dünyada ne yapılıyorsa onu yapar durumdayız. Bu anlamda hastanemiz ve bölümümüz tüm olanaklara sahip. Amerika'da, Japonya'da ne yapılıyorsa tanı ve tedavi olarak burada yapabilmekteyiz." dedi.

Trakya Üniversitesinde kanser hastalarının kalp rahatsızlıklarına müdahale etmek amacıyla 2016 yılında açılan Kardiyo - Onkoloji Bölümü, Edirneli hayırsever iş adamı Süha Şenbaş'ın katkılarıyla yenilendi. 2 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan kanser hastalarına hizmet veren Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümünün yenilenmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Kardiyo-Onkoloji bölümü sorumlusu Doç. Dr. Zorkun, burada yaptığı konuşmada, bölümde dünya standartlarında hizmet verdiklerini söyledi.

Bölümde gerekli tanı ve tedavi uygulamalarının sorunsuz şekilde yapıldığını ifade eden Zorkun, şunları kaydetti:

"Kanserli ya da kanser tedavisi olan tüm hastalara bölümümüzde hizmet veriyoruz. Üniversitemizin kardiyoloji ve onkoloji bölümleri çok güçlü ve başarılı. Onların tedavi ettiği tüm hastalar bizim hasta profilimizi oluşturuyor. Bu konuda dünyada 2010 yılından beri bir farkındalık var.

Üniversitemizde de 2016 yılında Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümü açıldı. Bölümümüzü modernize ederek daha efektik daha konforlu hale getirdik. Tabi bu modernizasyonu bağışçımızın desteğiyle yaptık. Yılda ortalama 2 bin 200 hastaya hizmet veriyoruz. Ancak hizmet verdiğimiz hasta sayısı gün geçtikçe artmakta. Dünyada ne yapılıyorsa onu yapar durumdayız. Bu anlamda hastanemiz ve bölümümüz tüm olanaklara sahip. Amerika'da, Japonya'da ne yapılıyorsa tanı ve tedavi olarak burada yapabilmekteyiz."

- "Daha konforlu hale getirildi"

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, üniversite hastanesinin bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarından olduğunu ve Kardiyo-Onkoloji bölümünün Türkiye'de sadece Edirne'de bulunduğunu dile getirdi.

Bölümün yenilenmesiyle hastalara verilen hizmetin daha konforlu hale geleceğini belirten Taş, "2 yıl önce hizmete giren servisimizde hizmet verdiğimiz hasta sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu konuda bölümün yenilenmesinde katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Modernizasyon sonrası bölümümüz daha konforlu daha çalışılabilir bir hale getirildi. Bundan dolayı halkımıza daha iyi hizmet verebileceğiz. Üniversitemizde bulunan Kardiyo - Onkoloji bölümü Türkiye'de sadece burada var. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş adamı Süha Şenbaş ise mutlu olduğunu belirterek, "Hocalarımız bizim böyle bir katkı yapmamıza ortam sağladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Açılışa, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve öğrenciler katıldı.

PARTNER80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı80'li yıllarda gazeteden almıştı... Uçağı satışa çıkardı
Şırnak'ın ilk gebe okulu açıldıŞırnak'ın ilk gebe okulu açıldı
3 yaşındaki Mehmet'e annesinin ciğeri hayat verdi3 yaşındaki Mehmet'e annesinin ciğeri hayat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kardiyo-Onkoloji Prof. Dr. Abdullah Taş tedavi Tek Trakya Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisi?

Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisi?

"Acaba" diyeceksiniz! İnsanı tedirgin eden 15 şizofreni belirtisi!

"Acaba" diyeceksiniz! İnsanı tedirgin eden 15 şizofreni belirtisi!

Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?

Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?

7 adımla çocuklarınızı kamburluktan koruyun

7 adımla çocuklarınızı kamburluktan koruyun

30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!

30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.