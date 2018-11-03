Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Yavuzalp geri çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uganda'da 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler, tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede büyükelçi geri çağırılmıştır." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy da Yavuzalp'in geri çağrıldığı bilgisini paylaştı.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Yavuzalp'in, Uganda'da ev sahibi olduğu 29 Ekim resepsiyonunda giydiği kıyafet tepkiye neden olmuştu.
Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum