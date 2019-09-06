HABER

"Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte: - "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir" - "Suriye dışında bulunan Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye’nin güneyinde olan mülteci kamplarında ve özellikle toplum içerisinde bulunuyor. Ben Türk makamlarının bunu iyi bir şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptığı görüşündeyim"

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir." dedi.

Başbakan Rutte, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmelerle ilgili dün yaptığı açıklamaları tehdit olarak görüp görmediği yönündeki soruya, Erdoğan'ın açıklamalarını farklı algıladığı cevabını verdi.

Rutte, "AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı ile ilgili AB'nin anlaşmayı uygulaması konusunda Türkiye'nin memnuniyetsizliğini görüşmek gerekir. Bu da AB Komisyonu ile Türkiye arasında olması gereken bir görüşmedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda Suriyeli sığınmacının bulunduğunu ve bunun büyük bir çalışma olduğuna dikkat çeken Rutte, "Suriye dışında bulunan Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye’nin güneyinde olan mülteci kamplarında ve özellikle toplum içerisinde bulunuyor. Ben Türk makamlarının bunu iyi bir şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptığı görüşündeyim. Mart 2016’da yapılan AB ve Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı çerçevesinde iş birliğini iyi yapacağımızı anlaştık. Burada Yunanistan ve AB’nin de rolü var." diye konuştu.

Erdoğan'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatan Rutte, "Türkiye bu zamana kadar ağırlıklı olarak anlaşmaya iyi uydu. Bunun değişmesine yönelik bir neden görmüyorum ve Türkiye ile temaslar iyi. Türkiye AB-Türkiye arasındaki göçmen mutabakatı altında hem finans hem de pratik yardımlar da aldı." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Bakan Soylu: 100 bin Suriyeli'nin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladıkBakan Soylu: 100 bin Suriyeli'nin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık
Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Fatih'te kablo döşeyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği Hollanda Hollanda Başbakanı Mark Rutte Suriyeliler

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.