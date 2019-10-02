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"Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının göz önünde tutulması gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen: - "(Fırat'ın doğusuna olası operasyon ile ilgili) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının göz önünde tutulması gerekiyor"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yönelik olası operasyonla ilgili, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının göz önünde tutulması gerekiyor." dedi.

Özel Temsilci Pedersen BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında Türkiye, Rusya ve İran'ın çabalarının önemine değindi.

BM Güvenlik Konseyi ve "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelere de teşekkür eden Pedersen, "Komite'nin ilk toplantısını 30 Ekim'de burada, Cenevre'de gerçekleştirmek niyetindeyim." ifadesini kullandı.

Pedersen, Komite'nin Suriye krizinin farklı düşünen tarafları arasında köprü vazifesi yapacağını, güven artıracağını ve daha geniş çaplı siyasi bir süreç için kapı açacağını belirtti.

Temsilci, Komite'nin ülkede geniş çaplı ateşkes ilan edilmesine de yardımcı olacağını ifade etti.

Anayasa Komitesi'nin 50 üyesinin rejim, 50'sinin muhalefet ve 50'sinin de sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluştuğunu anımsatan Pedersen, Komite'nin Suriyelileri bir araya getirmesi açısından önemli fırsat olduğunu vurguladı.

Pedersen, Suriye anayasasının yeniden yazılması veya mevcut anayasa üzerinde değişiklikler yapılması kararının kendisinde olmadığına işaret ederek, söz konusu kararı 150 kişilik Komite'nin vereceğini belirtti.

- Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu

SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Komite'de yer almamasına yönelik sorulara ise Pedersen, Komite'de Suriyeli Kürtler de dahil, ülkedeki tüm etnik, dini ve farklı görüşlerdeki kesimlerden üyelerin yer aldığı yanıtını verdi.

Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki alanla ilgili endişe duyduğunu dile getiren Pedersen, bölgedeki sorunun Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve bölgedeki farklı etnik gruplara saygı duyularak çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pedersen, Türkiye'nin bölgeye yönelik olası operasyonu ile ilgili soruya ise "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının göz önünde tutulması gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Komitenin başarılı olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise Pedersen, "İlk toplantıyı yaptığımız zaman başarılı olup olmayacağını size söyleyeceğim. Bugün bunu konuda spekülasyon yapmayacağım." karşılığını verdi.

Pedersen, gelecek hafta Şam ve Riyad'a giderek Komite'nin eş başkanlarıyla Cenevre'deki ilk toplantıya ilişkin planları masaya yatıracaklarını bildirdi.

Cenevre'deki toplantıların ne kadar süreceğine ilişkin ise Pedersen, "Halen bu konuyu müzakere ediyoruz. Bilgilendirme yapacağız." dedi.

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