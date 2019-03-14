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"Türkiye'nin önüne fırsat penceresi açılacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bu seçimden sonra Türkiye'nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak" - "Hizmetlerin devam etmesi lazım. Birileri, bu istikrarımızı bozmak istiyor. Siyasi istikrar olmadan ekonomi de sosyal politikalar da olmuyor"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu seçimden sonra Türkiye'nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile geldiği Mersin'de, merkez Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

Karacailyas Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katılan Yılmaz, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini söyledi.

Yılmaz, 2023'ten önce son seçimin yaşanacağını anımsatarak, "Bu seçimden sonra Türkiye'nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak. Projelerle, reformlarla, ekonomideki atılımlarla inşallah farklı bir döneme geçeceğiz." diye konuştu.

Ülkeye ve millete yönelik son 5-6 yıldır farklı saldırıların yaşandığını aktaran Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün saldırıların atlatıldığını belirtti.

Yılmaz, saldırıları atlatmada sona gelindiğini vurgulayarak, "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah. Ondan sonra ekonomimizi, özellikle daha güçlü bir şekilde toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mersin'in önemli bir kent olduğuna değinen Yılmaz, kentin büyük potansiyel barındırdığını ancak bugüne kadar yeterince harekete geçirilemediğini söyledi.

Yılmaz, kentte gençlere çok daha geniş istihdam imkanları sunulması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Mersin'in şu anda yakalamış olduğu huzurun kıymetini bilmemiz lazım. Akdeniz ilçemizin yakalamış olduğu huzurun, güven ortamının kıymetini bilmemiz lazım. Huzur ve güven olmadan hiçbir şey olmaz. Çok şükür ilçemiz, o huzur ve güven ortamını yakalamış durumda. Son dönemde belirli hizmetler ve projeler de yapıldı ama yeterli değil. 15 yılın açığını bir, iki senede kapatmak mümkün değil. Fakat önümüzde bir 5 yıllık yönetim dönemi var. Biz Akdeniz ilçemizin yönetimine talibiz. Halkımızın desteğiyle bu yönetimi aldığımız zaman Allah'ın izniyle bu ilçemiz çok farklı hizmetlerle buluşmuş olacak."

- "Birileri, bu istikrarımızı bozmak istiyor"

Konuşmasında Bingöl'de yapılan yatırımlardan örnekler veren Yılmaz, vatandaşların AK Parti'ye verdiği destekle kentin büyük gelişim kaydettiğini anlattı.

Yılmaz, büyüyen ekonominin nimetlerini topluma adaletli bir şekilde dağıttıklarını belirterek, "Hizmetlerin devam etmesi lazım. Birileri, bu istikrarımızı bozmak istiyor. Siyasi istikrar olmadan ekonomi de sosyal politikalar da olmuyor. Güçlü bir liderimiz, hükümetimiz var. Şimdi yerel yönetimlerde de güçlü bir halde sizin desteğinizi alırsak inşallah istikrarımızı da devam ettirerek yaşadığımız bazı sorunları da aşarak geleceğe yürüyeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Mersin

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