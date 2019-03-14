"Türkiye'nin önüne fırsat penceresi açılacak"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu seçimden sonra Türkiye'nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile geldiği Mersin'de, merkez Akdeniz ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

Karacailyas Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katılan Yılmaz, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğini söyledi.

Yılmaz, 2023'ten önce son seçimin yaşanacağını anımsatarak, "Bu seçimden sonra Türkiye'nin önüne inşallah yeni bir fırsat penceresi açılacak. Bunu iyi değerlendirirsek Türkiye yeniden bir atağa kalkacak. Projelerle, reformlarla, ekonomideki atılımlarla inşallah farklı bir döneme geçeceğiz." diye konuştu.

Ülkeye ve millete yönelik son 5-6 yıldır farklı saldırıların yaşandığını aktaran Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bütün saldırıların atlatıldığını belirtti.

Yılmaz, saldırıları atlatmada sona gelindiğini vurgulayarak, "Bu son virajı da geçip, düzlüğe çıkacağız inşallah. Ondan sonra ekonomimizi, özellikle daha güçlü bir şekilde toparlayıp yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.