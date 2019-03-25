Türkiye'nin polisleri bu okullarda yetişiyor

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Polis Meslek Yüksek Okulları, Türkiye'nin güvenliği için emniyet teşkilatında görev alacak polis adaylarını en iyi şekilde yetiştirirken, diğer yandan birçok gencin polislik hayaline ulaşmasına imkan sunuyor. Türkiye'de polislik mesleğinin dinamosu olan Polis Meslek Yüksek Okulları, İstanbul, Kastamonu, Kırıkkale, İzmir ve Samsun'da ülkenin huzur ve güvenliği için her yıl binlerce polis yetiştiriyor. Milletin can güvenliğini sağlamak adına çoğu zaman kendi canını hiçe sayan, asayiş ve terör gibi birçok alanda 7/24 teyakkuz halinde çalışma yürütün polisler, ÖSYM 2018 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporuna göre en başarılı yüksek eğitim kurumu olan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında 2 yıl süren eğitimlerde sağlanan başarının ardından polis memuru olmaya hak kazanıyorlar. Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu da ülkenin polis ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlarken, aynı zamanda birçok gencin "polislik hayali"ne ulaşmasına olanak sunuyor.

Sarıyer'de 1998 yılında 408 bin metrekare arazi üzerinde hizmete açılan, 40 bin metrekare kapalı alana sahip Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, bugüne kadar 13 bin 500 mezun verdi. Bu yıl 230'u kadın 932 polis adayının eğitim gördüğü okulda, 14'ü emniyet müdürü olmak üzere 170 personel görev alıyor. Okulda, polis-vatandaş iş birliğinde yaptırılan ikisi kapalı üç halı saha, squash, taekwondo ve korfbol salonları, tenis kordu ve interaktif poligon bulunuyor. Senaryolu poligonda polis adayları, görevleri süresince karşılaşabilecekleri 100 mesleki senaryoya karşı ve olası durumda yapılması gerekenler konusunda bilinçlendiriliyorlar. Uzman eğiticiler ve akademisyenlerin de katılımıyla eğitim süresince, "Polisliğin temelleri", "Temel hukuk", "Sosyoloji", "Polis müdahale yöntem ve teknikleri", "Halkla ilişkiler ve iletişim", "Silah ve atış uygulamaları", "Devlet idari yapısı ve güvenliği" gibi, 42 başlıkta teorik ve uygulamalı ders işleniyor. Öğrenciler, beden eğitimi dersi dışındaki sportif faaliyetlere serbest zamanlarında katılım sağlıyor.

Okulun kurumsal televizyon kanalı yerleşke içinde kapalı devre yayın yapıyor. Öğrencilere, çeşitli bölgelerde bulunan televizyonlar aracılığıyla, okul içi faaliyetler ve polislik mesleğine ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca okulda, kültür-sanat, sinema, spor, gezi ve seyahat, fotoğraf ve el sanatları ile müzik ve halk oyunları kulüpleri bulunuyor. Kulüpler aracılığıyla birçok etkinlik düzenleniyor. - Okulda "temel polislik eğitimi" veriliyor Zorlu ve yoğun eğitimleri disiplinle sürdüren polis adayları, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmek için çaba sarf ediyor. Adile Sadullah Mermerci PMYO Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, AA muhabirine, yüksekokulda 2 yıl boyunca temel polislik eğitimi verildiğini, teorik, uygulamalı ve atış eğitimlerinde başarı elde ederek mezun olan öğrencilerin ülke genelinde çeşitli illerde görev aldığını söyledi. Karsavuranoğlu, her bir öğrencinin iki yıl süresince 750 mermi kullandığını sözlerine ekledi. - Terör operasyonunda polislerin tutumundan etkilendi, polisliği seçti

Öğrencilerden Diyarbakırlı 21 yaşındaki Figen Dalkılıç, mezuniyetine kısa süre kaldığını, üniformayı giymek için sabırsızlandığını belirtti. Polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Dalkılıç, Özel Harekat Polislerinin Diyarbakır'da yoğun ve aktif görev aldığını, küçükken orada gördüğü polislerden ve polislerin insanlara yaklaşımından etkilendiğini anlattı. Dalkılıç, "Normalde sert zannediliyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu. İmam Hatip mezunu olduğunu, İlahiyat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen polislik mesleğini seçtiğini vurgulayan Dalkılıç, seçiminden ötürü kesinlikle pişman olmadığının altını çizdi. Dalkılıç, "Saygı duyduğum şerefli bir meslek. İki yıllık zorlu eğitimlerimiz var. Mezuniyetimize 3 ay kaldı, Allah'ın izniyle bu sürenin bitmesini ve göreve başlamayı bekliyoruz. Vatandaşlara, millete yararlı birer birey olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Net kararını Sur'daki terör örgütüne yönelik operasyon sürecinde verdiğini ve polisliğe o dönemde hazırlandığını aktaran Dalkılıç, "Sur'daki terörle mücadele operasyonlarında sınava hazırlanıyordum. Zorlu bir süreçti. Oradaki polislerin halka olan tutumları beni çok etkiledi. Kesinlikle merhametlilerdi. Bunu gören halk da aynı şekilde polislere, oradaki emniyet mensuplarına herkese aynı şekilde yaklaşıyorlardı. Oranın halkı polise karşı biraz sert tutumlular. Bunun nedeninin kulaktan dolma şeyler olduğunu düşünüyorum. 'Polis sert', 'polis gülmez', 'polis bizimle muhabbet etmez' algısına sahip olanlar var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz orada vatandaşları, yaşlı amcaları, ninelerimizi sırtlayan polisler de gördük. Küçük bir çocuğun eline şeker veren polisler de gördük." diye konuştu.

Mezun olduktan sonra şark görevine gönüllü olduğunu ifade eden Dalkılıç, doğup büyüdüğü coğrafyada insanlara daha faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti. - "Polisliğe hazırlanırken ailemin haberi yoktu, gizli hazırlandım" Polisliğe ailesinden gizli hazırlandığını, ailesinin sınava bir gün kala haberinin olduğunu söyleyen Dalkılıç, şöyle devam etti: "Polisliğe hazırlanırken ailemin haberi yoktu, gizli hazırlandım. Sınavıma bir gün kala haber verdim. Beklemediğim bir tepkiyle karşılaştım. Çok olumlu yaklaştılar. Mülakat yerine kadar kendileri götürdü. Şu an çok mutlular, kesinlikle pişman değiller. Belki tepki verirler, millet görür ya da duyar, belki sıkıntı olur diye düşündüm. Öyle bir tepki vereceklerini düşündüm ama vermediler. Şu an ailem, akrabalarım herkes biliyor ve gurur duyuyorlar." Dalkılıç, ailedeki ilk polisin kendisi olduğunu, ailesinin de kendisinden etkilendiğini, bazı kuzenlerinin daha sonra asker ve polislik sınavlarına girdiğini sözlerine ekledi. - Öğrencilerin tercih hikayeleri