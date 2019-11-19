Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden Mustafa Kemal Atatürk Okulu'na spor alanı

Hizmete sundukları oyun sahasının Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacağını dile getiren Yörük, "Hayır amaçlı yardımlarımızın hayata geçmesinde bizlere destek sağladığı için buradaki TİKA koordinatörlüğümüze ve aynı zamanda Air Albania’nın ortağı konumunda olan Türk Hava Yollarının buradaki temsilcilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bu hayır amaçlı kermesimizi devam ettireceğiz. Bunu buradaki Türk Büyükelçiliğinin geleneksel bir etkinliği haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kermese katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'ya teşekkür eden Yörük, "Biz yüzyıllar boyunca Arnavut kardeşlerimizle hep bir arada el ele, omuz omuza yaşadık. Dayanışma içinde, yardımlaşma içinde olduk. Bu hayır etkinliğimiz, kermesimiz vesilesiyle de bu dayanışmamızı ve yardımlaşmamızı inşallah önümüzdeki yıllarda da büyükelçilik olarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu Müdürü Dritan Kllojka da Türk kurumlarıyla olan iş birliğine değinerek, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin davetiyle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, TİKA ve diğer Türk kurumlarının eğitim kalitesine de etkisi olan okulun altyapısına katkı sunduklarını belirten Kllojka, "Bu son yatırım olan spor alanı da okula yeni bir imaj verdi ve okula geldiğimiz ilk andan itibaren çok mutluyuz. Bunun, aynı zamanda okul öğrencileri arasında voleybol ve basketbol gibi spor alanlarında yeni yeteneklerin hazırlanmasına ve çıkarılmasında da etkisi olacaktır. Spor salonu çevre sakinlerinin kullanımına açık bir yer olacaktır." diye konuştu.