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  4. Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi görevine başladı

Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi görevine başladı

CEZAYİR (AA) - Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi olarak atanan Mahinur Özdemir Göktaş, resmen göreve başladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum tarafından kabul edildi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı güven mektubunu, Bukadum'a sundu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cezayir'e yapacağı iki günlük resmi ziyaretin bugün başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevini daha önce Mehmet Poroy yürütüyordu.

- Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Brüksel Parlamentosu eski Milletvekili Göktaş, Cezayir Büyükelçiliği görevine 29 Kasım 2019'da atanmıştı.

Başarılı toplumsal çalışmaları nedeniyle Belçika'da Kral Leopold Nişanına layık görülen Göktaş, Belçika Parlamentosunda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın olmuştu.

Avrupa Parlamentosunun da ilk başörtülü üyesi Göktaş, Belçika'nın en etkili 100 kadını arasına girmişti.

Belçika'daki Hristiyan Demokratlar (CDH) partisinde de önemli görevler üstlenen Göktaş, 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslümanlar Listesi"nde yer almıştı.

Göktaş, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobiyle mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Mahinur Özdemir Göktaş

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