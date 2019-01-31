Türkiye’nin yeni nesil siber güvenlik uzmanları Cyber Camp’ta yetişiyor

Törende söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘Ülkeler sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri toprakları gibi hassasiyetle korumazsa, geleceğe güvenle bakamayacaklar.’ Geleceğin savaşları, konvansiyonel silahlarla değil, siber silahlarla gerçekleşecek ve siber saldırıların tahribatı çok daha ağır olacak. Ülkemizin de her alanda bağımsızlığının sürdürülmesi ve savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmesi için ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmesi kaçınılmaz. Biz de Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, dijital dönüşümümüzü siber güvenlik başta olmak üzere, eğitim altyapısının geliştirilmesi, insan kaynağının yetiştirilmesi, teknoloji ve yenilik kapasitesi ile veri iletişim altyapısının geliştirilmesi alanlarındaki eylemlerimizle hayata geçiriyoruz. İnsan kaynağımızı güçlendirmek adına, siber güvenlik başta olmak üzere gençlerimizin daha erken yaşlarda eğitilmesi amacıyla DENEYAP teknoloji atölyelerini başlattık. 2 yıl içinde 81 ilde 100 DENEYAP atölyesi kuracak, öğrencilerimize 3 yıllık ücretsiz eğitimler vereceğiz. Kodlama, robotik, siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, enerji ve nano teknolojileri alanında 30 bin öğrencimizi yetiştirerek mezun ettiğimizde, bütün dünyanın ilgisini çekecek ve dikkatleri Türkiye’ye çekecek bir iş yaptığımıza yürekten inanıyorum.”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise şöyle konuştu:

“60-70-80’li yıllarda önce sağlık denirdi. Şimdi ise önce güvenlik, hatta önce bilgi güvenliği diyoruz. Artık siber güvenlik, sınır güvenliğinden daha önemli hale gelmiş durumda. O nedenle sanal sınırlarımızı da tıpkı fiziksel sınırlarımız gibi güvenli tutmamız lazım. Siber güvenliği sağlayan sistemlerin dahi güvenliğinin temin edilmesi gerektiği bu dönemde, siz gençlere çok önemli görevler düşüyor. Bu nedenle, sahip olduğunuz bilgi ve teknolojinin yanına, bu varlığınızı daha değerli kılacak olan aklınızı, vicdanınızı, merhametinizi ve hiç eksilmemesi gereken insana duyduğunuz saygıyı da koyarak çok çalışmanız gerekiyor.”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da, “Amacımız sadece ataklardan korunmak değil, insanımızı daha sağlıklı, zeki ve verimli hale getirecek teknolojiler geliştirmek olmalı. Önümüzde yeni başlayan bir yapay zeka çağı var. Yapay zekaya geçiyoruz ama kimin yapay zekasına? Burası çok önemli. Türkiye kendi yapay zekasını geliştirmezse önümüzdeki yüzyılda başarılı olma ihtimali yok. Bu uzun bir yolculuk ama biz yaklaşık 4 yıldır bu sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Sizler de bu teknolojilerin güvenliğini sağlama noktasında çok kritik bir role sahipsiniz” diye konuştu.