HABER

Türkiye’ye gelen turist sayısı 46 milyon 112 bin 592’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye, turizmde son yılların rekorlarını kırmaya ve yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye, turizmde son yılların rekorlarını kırmaya ve yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Geçen yıl Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592’ye ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Aralık ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre Türkiye, 2018 yılında 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı toplam 46 milyon 112 bin 592 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise geçtiğimiz yıl yüzde 12,3 artışla 29 milyar 512 milyon 926 dolar turizm geliri elde edildi. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 81,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.

Rus ziyaretçi 2018’in birincisi
Bakanlığın Ocak-Aralık 2018 dönemi yıllık verilerine göre turizmde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,84 artış yaşandı. En çok ziyaretçi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artış ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve Gürcistan izledi.
Türkiye’yi geçtiğimiz Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 artarak, 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’ye Aralık 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan birinci, Almanya ikinci, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan’ı İran ve Rusya Federasyonu izledi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Trafikten çikolatalı uygulamaTrafikten çikolatalı uygulama
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptıGÜNCELLEME - Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

MSB duyurdu! Teröristlere büyük darbe

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek baskınla ortaya çıkarıldı

Hepsini bidonlarla gömmüşler! Gerçek böyle ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.