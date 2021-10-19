Türkiye'ye 'Osman Kavala serbest bırakılsın' çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayımlayarak, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı nedeniyle yayımlanan ortak açıklamada, "Davası Türkiye'de demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürüyor" denildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği Twitter hesabından da paylaşılan açıklamanın ardından Anadolu Ajansı, açıklamaya imza atan 10 ülkenin Ankara büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.

https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1450128545649418249

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor.

"Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz."

Bakan Soylu: Yargıya tavsiye ve telkin kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçiliklerin bildirisine Twitter hesabından tepki göstererek, "büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1450170257671430148

