Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB zirvesi öncesi İtalya'dan 'gerilimi körüklemek Avrupa'nın çıkarına değil' uyarısı

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların da ele alınması beklenen Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi öncesinde İtalya'dan "tansiyonu yükseltmeme" çağrısı geldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün parlamentoya, 10-11 Aralık tarihli Avrupa Konseyi toplantısıyla ilgili bilgi verdi.

Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada AB ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle yaşanan gerilime de değindi.

Zirvede "büyük önem arz eden birçok konunun" görüşüleceğini belirten Conte, "Bunların başında da Türkiye konusu geliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Ankara ile ilişkileri ve gelecekle ilgili perspektifleri değerlendireceğiz. Her şeyden önce Avrupa Birliği'nin tek sesle, birlik içinde, destekleyici ve inandırıcı biçimde konuşması gerekiyor. Ankara'ya vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli, bunu istemiyoruz."

Conte, "Pozitif gündemi teşvik etmek için fırsat penceresi açık tutulmalı. Gerilimi körüklemek Avrupa'nın çıkarına değil, üstelik NATO müttefiki olan bir ülkeye karşı" dedi.