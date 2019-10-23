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Türkmen liderden, "gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, hükümet karşıtı gösterilere dair hazırlanan ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporun gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili hazırlanan raporun gerçekleri yansıtmadığını savundu.

ITC Başkanı Salihi, konuya dair yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilere ilişkin Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı ve kamuoyuyla paylaşılan raporun gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

Raporda, göstericilere yönelik, ölümle sonuçlanacak şekilde gerçek mermi kullanımı hakkında yasal işlem yapılacağına yer verilmediğine dikkati çeken Salihi, raporun hükümeti ve siyasi partileri koruduğunu ifade etti.

Salihi, hükümet ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumlarının tutarlı ve insan haklarına uygun olması gerektiğini vurgulayarak, "aşırı güç kullanılmasının" kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

- "Yolsuzluğa son verilmeli"

Iraklıların 16 yıldan bu yana önüne geçilmeyen yolsuzluğa son verilmesi talebiyle gösteriler düzenlediklerini aktaran Salihi, "halkın en büyük isteğinin yolsuzluğa son verilmesi ve milli gelirin herkese eşit şekilde dağıtılması olduğu" görüşünü dile getirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle sert müdahalede bulunduğu gösterilerde, eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti. Gösteriler sonucu, 157 kişinin öldüğü 5 bin 494 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Gösterilerde kullanılan şiddetin araştırılması için Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında kurulan komisyonun hazırladığı rapor dün kamuoyuyla paylaşıldı.

Ülkedeki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 25 Ekim'de halkın yeniden sokağa çıkacağı belirtiliyor. Sosyal medya üzerinden sık sık bu yönde çağrılar yapılıyor.

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