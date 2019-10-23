Türkmen liderden, "gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak" açıklaması

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili hazırlanan raporun gerçekleri yansıtmadığını savundu.

ITC Başkanı Salihi, konuya dair yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilere ilişkin Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı ve kamuoyuyla paylaşılan raporun gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

Raporda, göstericilere yönelik, ölümle sonuçlanacak şekilde gerçek mermi kullanımı hakkında yasal işlem yapılacağına yer verilmediğine dikkati çeken Salihi, raporun hükümeti ve siyasi partileri koruduğunu ifade etti.

Salihi, hükümet ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumlarının tutarlı ve insan haklarına uygun olması gerektiğini vurgulayarak, "aşırı güç kullanılmasının" kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

- "Yolsuzluğa son verilmeli"

Iraklıların 16 yıldan bu yana önüne geçilmeyen yolsuzluğa son verilmesi talebiyle gösteriler düzenlediklerini aktaran Salihi, "halkın en büyük isteğinin yolsuzluğa son verilmesi ve milli gelirin herkese eşit şekilde dağıtılması olduğu" görüşünü dile getirdi.