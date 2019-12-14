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Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 22:41 | Son Güncelleme

Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli"

Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli"

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede gösterilerin barışçıl ruhunu koruması gerektiğini söyledi.

Salihi, Kerkük'te bulunan Irak Türkmen Cephesi başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Göstericilerin ve gösterilerin yapıldığı alanların daha iyi korunmasını isteyen Salihi, silahların da devlet elinden çıkmaması gerektiğini dile getirdi.

Salihi, "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli" ifadesini kullanarak, göstericilerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümetin kurulmasıyla yapılacak anayasa değişikliğinde Türkmenlerin haklarının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapan Salihi, haklarının 2003'ten bu yana çiğnendiğini ve bu durumun artık son bulmasını istediklerini aktardı.

- Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Türkmen lideri Salihi:

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