HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkmenistan’da 'koronavirüs' demek artık yasak

Türkmenistan’da 'koronavirüs' demek artık yasak

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 08:41 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs vakasına rastlanmayan Türkmenistan, ilginç bir karara imza attı. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkmenistan yönetiminin, ülkede ‘koronavirüs’ kelimesinin kullanımını yasakladığını söylüyor.

Türkmenistan’da 'koronavirüs' demek artık yasak

Rus medyasının haberine göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler Doğu Avrupa ve Orta Asya Dairesi Başkanı Jeanne Cavelier yaptığı açıklamada; Türkmenistan yönetiminin, devlet basın-yayın organlarına ‘koronavirüs’ terimini kullanma yasağı getirdiğini söyledi. Cavelier, Türkmenistan yönetiminin böylelikle ülkedeki salgın konusundaki gerçekleri saklamaya çalıştığını savundu.

turkmen

Diğer taraftan, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara dağıttığı sağlık broşürlerinin önceki halinde koronavirüs ile ilgili bilgilerin olmasına karşılık, yeni dağıtılan broşürlerde koronavirüs ile ilgili bütün ifadelerin çıkartıldığı görülüyor.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS VAKASI BULUNMUYOR

Türkmenistan’da resmi rakamlara göre koronavirüs tespit edilen hiç kimse bulunmuyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli virüslere karşı en iyi korunma yolunun geleneksel tedavi yöntemleri olduğunu söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Bilanço korkunç boyutlara ulaştı...Bilanço korkunç boyutlara ulaştı...
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs türkmenistan koronavirüs yasağı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Diğer Haberler
Trump milyonlarca kuşun ölümünden sorumlu olabilir!

Trump milyonlarca kuşun ölümünden sorumlu olabilir!

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bini geçti

Bilanço korkunç boyutlara ulaştı...

ABD'ye ait nükleer savaş gemisinde koronavirüs endişesi

ABD'ye ait nükleer savaş gemisinde koronavirüs endişesi

Beyaz Saray sağlık ekibinden korkunç tahmin: 100 ila 200 bin kişi koronavirüsten ölecek

Beyaz Saray'dan korkunç tahmin: 100 ila 200 bin kişi ölecek

ABD Başkanı Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek

Trump'tan korkutan koronavirüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.