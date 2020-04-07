Türkmenistan'da neden hiç koronavirüs vakası açıklanmadı?

Dünya genelinde Covid-19 görülen ülkelerin sayısı giderek artarken, yalnızca birkaç ülkede tek bir koronavirüs vakası bile kayda geçirilmedi. Bu ülkelerden biri de Türkmenistan.

Uzmanlar, Türkmenistan hükümetinin gerçekleri sakladığından şüpheleniyor ve bunun da, salgının yayılmasına neden olacağından endişe ediyor.

Dünya nüfusu Covid-19 ile mücadelede halka sokağa çıkma kısıtlamaları, tecrit ve karantina uygulamaları dayatırken, Türkmenistan ise Salı'ya denk gelen Dünya Sağlık Günü kutlamaları kapsamında kitlesel bisiklet turu düzenledi.

Türkmenistan sağlık sistemini inceleyen, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör Martin McKee "Türkmenistan'dan gelen resmi sağlık istatistikleri kesinlikle güvenilmez. Son on yılda ülkede HIV/Aids ile yaşayan hiç kimse olmadığını iddia ettiler. Bu çok inandırıcı değil. Ayrıca, 2000li yıllarda veba dahil bir dizi salgını gizleyip bastırdıklarına dair kanıtlar da var" dedi.

Türkmenistan'da birçok kişi, Covid-19'nin ülkeye çoktan bulaşmış olduğunu söylemekten bile korkuyor.