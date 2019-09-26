Türkmenler, Kerkük Valiliği talebinde ısrarlı

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, kentin valilik makamına talip olduklarını bir kez daha yineledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük Valiliğinin 2020'de yapılacak yerel seçimlere kadar Türkmenlere verilmesini istiyoruz.'' dedi.

Kerkük'ün yıllarca Arap veya Kürt valiler tarafından yönetildiğini dile getiren Saman, bu kez 6 aylık da olsa bu makama bir Türkmen'in getirilmesini istediklerini söyledi.

Merkezi hükümetin Kerkük'te kontrolü yeniden sağlamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kentteki görev ve atamalarda atalet yaşandığına dikkati çeken Saman, Irak merkezi hükümetinin kentteki hakimiyetinin zayıf olduğunu, Türkmenleri duymadığını ve Türkmen Vali konusunda kendilerine destek vermediğini söyledi.

- Kürtler kente Türkmen Vali istemiyor.

Saman, Birleşmiş Milletler (BM) Kerkük Temsilciliğinde daha önce bu konuda görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

ITC Sözcüsü, söz konusu görüşmelerde Kerkük'e neden Türkmen Vali istediklerini anlattıklarını ancak Kürt partilerin bu talebe karşı çıktıklarını aktardı.