TurkNet, Türkiye'nin internet servis sağlayıcılarından biri. TurkNet'ten tüm abonelerini ilgilendirecek dikkat çeken yazılı bir açıklamada bulunuldu. Bu gelişmenin ardından TurkNet internet fiyatlarına zam mı geldi 2022? TurkNet internet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Yapılan açıklamanın detayları ve güncel internet fiyatları haberimizde.

TURKNET İNTERNET FİYATLARINA ZAM MI GELDİ 2022?

TurkNet'ten yapılan açıklamada internet fiyatlarına zam yapıldığı belirtildi.

TurkNet 2020'de Özgür İletişim Paket fiyatını 99,90 TL’ye çıkarmıştı. TurkNet'ten yapılan son açıklamaya göre; Özgür İletişim Paketi haziran ayından itibaren 139,90 TL olacak. 35 Mbps internet hızı kullanan aboneler için 10 lira indirim uygulanacak. Bu aboneler için fiyat 129,90 TL olacak.

TURKNET İNTERNET FİYATLARI NE KADAR?

İnternete ek olarak kullanılan telefon paketi de zamlandı. Söz konusu paketin ücreti 10 TL’ye çıkarıldı.

Zam, mevcut aboneler için haziran ayında başlayacak, yeni abone olacak kişiler için ise bugün itibari ile yürürlüğe girecek.

TurkNet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Çalışmalarımız, yatırımlarımız aynı TurkNet ailesi gibi her yıl katlanarak büyüyor. Yaptıklarımızla, değişmez denilenleri değiştirmeye devam ediyoruz!

Ancak, tüm bunlarla birlikte maliyetlerimiz de artıyor. Yıllık enflasyon, yüksek kurlar ve dolayısıyla maliyet artışları fiyat değişikliği yapmamızı kaçınılmaz hâle getirdi. Hizmetlerimizi iyileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek için fiyat artışı kaçınılmaz olsa da, sizi düşünerek bu artışı en minimum miktarlarda yapmaya özen gösterdik.



