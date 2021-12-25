TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Yerli aşı TURKOVAC ne zaman kullanılacak?

Erciyes Üniversitesi, TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı desteği ile geliştirilen yerli aşı Tukovac hakkındaki gelişmeler araştırılıyor. Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait ilaç deposuna gönderilen ilk yerli Covid-19 aşılarının analizine başlandı.

TURKOVAC NE ZAMAN VURULACAK?

Turkovac aşısının ilk sevkiyatı Ankara'ya gerçekleşti. Geçtiğimiz gece 150 bin doz Turkovac aşısı Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ve ilaç deposuna getirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Yamanoğlu, 150 bin doz aşısının sevk edildiğini ve sevkiyatların süreceğini belirtti. Aşıların karekod ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra dağıtım aşamasına geçileceğini belirten Yamanoğlu şöyle konuştu: "Önümüzdeki hafta dağıtımını yapmayı ümit ediyoruz. Aşılar burada 2 ile 8 derecede soğuk zincirde muhafaza ediliyor. 1 flakonun içinde 5 kişilik doz var. Kontrol ve karantina süresinin tamamlanması ile 81 ile dağıtımı yapılacak şekilde planlaması olacak"

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac'ın 2 doz Sinovac olanlarda hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmada, gönüllülerin yüzde 70'inin aşılandığını açıklayarak, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac'ın etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yerli aşının hatırlatma dozu olarak gönüllü olan kesimin yüzde 70'e yakınının aşılandığını belirten Doç. Dr. İhsan Ateş, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac aşısının etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde 2 doz Biontech olanlar üzerinde Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmamız da başlayacak. Aşımızın acil kullanım onayı alındı; ama bunların da kısa süre içinde tamamlanıp, uluslararası makalelerde etkinlik ve güvenliliğini yayımlamış olmamız, çalışmamızın güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle kriterlere uyan tüm gönüllüleri çalışma merkezimize bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimizde yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmiş olacağız" ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.



