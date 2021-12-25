HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Yerli aşı TURKOVAC ne zaman kullanılacak?

TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Yerli aşı TURKOVAC ne zaman kullanılacak?

25.12.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkovac aşısı Erciyes Üniversitesi'nce (ERÜ) Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle Covid-19’a karşı geliştiriliyor. Turkovac aşısının ne zaman kullanıma geçeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte detaylar...

TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Yerli aşı TURKOVAC ne zaman kullanılacak?

Erciyes Üniversitesi, TÜSEB ve Sağlık Bakanlığı desteği ile geliştirilen yerli aşı Tukovac hakkındaki gelişmeler araştırılıyor. Turkovac aşısı acil kullanım onayı aldı. Ankara'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ait ilaç deposuna gönderilen ilk yerli Covid-19 aşılarının analizine başlandı.

TURKOVAC NE ZAMAN VURULACAK?

Turkovac aşısının ilk sevkiyatı Ankara'ya gerçekleşti. Geçtiğimiz gece 150 bin doz Turkovac aşısı Ankara'daki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün aşı ve ilaç deposuna getirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı'ndan Dr. Tarkan Yamanoğlu, 150 bin doz aşısının sevk edildiğini ve sevkiyatların süreceğini belirtti. Aşıların karekod ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra dağıtım aşamasına geçileceğini belirten Yamanoğlu şöyle konuştu: "Önümüzdeki hafta dağıtımını yapmayı ümit ediyoruz. Aşılar burada 2 ile 8 derecede soğuk zincirde muhafaza ediliyor. 1 flakonun içinde 5 kişilik doz var. Kontrol ve karantina süresinin tamamlanması ile 81 ile dağıtımı yapılacak şekilde planlaması olacak"

TURKOVAC aşısı ne zaman vurulacak? Yerli aşı TURKOVAC ne zaman kullanılacak?

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, Turkovac'ın 2 doz Sinovac olanlarda hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmada, gönüllülerin yüzde 70'inin aşılandığını açıklayarak, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac'ın etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak" ifadelerini kullandı.

Yerli aşının hatırlatma dozu olarak gönüllü olan kesimin yüzde 70'e yakınının aşılandığını belirten Doç. Dr. İhsan Ateş, "Önümüzdeki haftadan itibaren 16-18 yaş arası çocuklarda Turkovac aşısının etkinliği ve güvenilirliğini değerlendirecek çalışmamız başlayacak. Aynı şekilde 2 doz Biontech olanlar üzerinde Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulanacağı çalışmamız da başlayacak. Aşımızın acil kullanım onayı alındı; ama bunların da kısa süre içinde tamamlanıp, uluslararası makalelerde etkinlik ve güvenliliğini yayımlamış olmamız, çalışmamızın güvenilirliğini artıracaktır. Bu nedenle kriterlere uyan tüm gönüllüleri çalışma merkezimize bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimizde yıl bitmeden yaygın kullanıma geçmiş olacağız" ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Bir hafta, 10 gün içinden bu tetkiklerin biteceğini umuyoruz. Yıl bitmeden, gelecek hafta sonu aşımız kullanılabilir olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtulduSadece 5-6 çeşit gıda yiyebiliyordu! Geç doktorun hayatı böyle kurtuldu
PARTNER"Sevgili sevgilim iyi ki doğdun""Sevgili sevgilim iyi ki doğdun"
Hayat kurtarıyorHayat kurtarıyor
Anahtar Kelimeler:
Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur spekülasyonu açıklaması

3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anne evdeymiş...

3 kardeşin öldüğü yangında yürek yakan detay! Anne evdeymiş...

Erdoğan'dan yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan yeni ekonomi politikasıyla ilgili açıklama

Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı!

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

Dehşet! Köpekler tarafından parçalanmış ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.