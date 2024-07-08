Türksat 6A için geri sayım! Fırlatma için kapsüle yerleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından Türksat 6A'nın fırlatma hazırlıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A kapsülün içine yerleştirildi. SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile uzay yolculuğu başlıyor." ifadelerini kullandı.

Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.

YÖRÜNGEYE OTURDUKTAN SONRA İLK SİNYALLERİNİ VERECEK

Fırlatma kütlesi 4,2 ton olan ve 8,4 kilovat gücünde faydalı yüke sahip olan Türksat 6A, Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyada hizmet vermeye başlayacak. 6A, daha önceki uyduların aksine Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsam alanına alarak hizmet verdiği nüfus kapasitesini 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracak.

00.20'de uzaya fırlatılacak 6A, fırlatılmasının 70'inci dakikası sonrasında ise geçici yörüngesine oturacak ve ilk sinyallerini verecek. Ardından bir aylık yolculuğa çıkacak Türksat 6A, dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki konumunda sabitlenecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





