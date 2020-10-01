Türkülü gönderme! "Zoom Zoom kurşunu değdi, bir EBA yedi beni"

Hatay'da, müzik öğretmeni Nezahat Göztepe, EBA ve Zoom uygulamalarında yaşanan bağlantı sorunlarına uyarladığı türküye gönderme yaptı.

Söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan "Dom dom kurşunu değdi" şarkısının müziğinden esinlenerek kendi sözlerini oluşturan müzik öğretmeni Göztepe'nin şarkısında, "Kaşların arasından Zoom Zoom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni, bir EBA yedi beni. Ah dedim ağladım, EBA'ya bağladım. Eğdi yar boynunu eğdi, Allah Kerim'dir dedi. Hançer yarası değil Zoom Zoom kurşunu değdi. Gel gel EBA'ya gel. Gel gel Zoom'la gel. Gel gel dersime gel" sözleri yer alıyor.

(İHA)

