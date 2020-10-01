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  4. Türkülü gönderme! "Zoom Zoom kurşunu değdi, bir EBA yedi beni"

Türkülü gönderme! "Zoom Zoom kurşunu değdi, bir EBA yedi beni"

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde uzaktan eğitim kapsamında başlatılan EBA ve Zoom uygulamaları öğrenci ve velilerin yanı sıra öğretmenlere de sorunlar oluşturuyor. Hatay'da ortaokul öğretmeni Nezahat Göztepe ise EBA ve Zoom uygulamalarında yaşanan bu bağlantı sorunlarına mesleki yeteneğiyle gönderme yaptı. Darbuka çalarak ve şarkı söyleyerek göndermede bulunan öğretmenin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türkülü gönderme! "Zoom Zoom kurşunu değdi, bir EBA yedi beni"

Hatay'da, müzik öğretmeni Nezahat Göztepe, EBA ve Zoom uygulamalarında yaşanan bağlantı sorunlarına uyarladığı türküye gönderme yaptı.

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Söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan "Dom dom kurşunu değdi" şarkısının müziğinden esinlenerek kendi sözlerini oluşturan müzik öğretmeni Göztepe'nin şarkısında, "Kaşların arasından Zoom Zoom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni, bir EBA yedi beni. Ah dedim ağladım, EBA'ya bağladım. Eğdi yar boynunu eğdi, Allah Kerim'dir dedi. Hançer yarası değil Zoom Zoom kurşunu değdi. Gel gel EBA'ya gel. Gel gel Zoom'la gel. Gel gel dersime gel" sözleri yer alıyor.

(İHA)

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