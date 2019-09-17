TÜROFED Bizim de petrolümüz, turizm

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, dünyada turizm yüzde 3- 4 büyürken, Türkiye'nin bu büyümede ilk sırada yer aldığını söyledi. Bülbüloğlu, "Bizim de petrolümüz, turizm" dedi.

TÜROFED Genel Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm yılının hem Güney Ege Bölgesi'nde hem de Akdeniz Bölgesi'nde çok iyi geçtiğini belirterek, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Dalaman gibi Güney Bölgesi'ni kapsayan şehirlere gelen dış pazar talebinin büyüdüğünü belirten Bülbüloğlu, şöyle dedi:

"Bu yıl sezon başı biraz durgundu. Nedeni Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi rakiplerimizin öne geçmemizden dolayı verdikleri tepkiyle, konaklama fiyatlarında indirim yapması. Nisan ortasından itibaren Avrupa başta olmak üzere alternatif dediğimiz Sırbistan, Belçika, Polonya, Danimarka ve İsviçre gibi pazarlardaki artış, büyüme hızımızı artırdı. Bu yıl haziran, temmuz ve ağustos ayları, çok verimli ve kazançlı geçti. Nitelikli dediğimiz 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan otellerimiz, bu ay ise yüzde 90 dolu. Ekim ve kasım ortasına kadar doluluk aynı seviyede olacak."