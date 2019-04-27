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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019 yılı beklentileriyle ilgili, "Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2019 yılı beklentileriyle ilgili, "Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde de 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor" dedi.

TÜRSAB tarafından düzenlenen 'Sağlık Turizmi Çalıştayı' Afyonkarahisar'da termal bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Sağlık İhtisas Başkanı Halil Yılmaz, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ve acente yetkilileri katıldı. Toplantı sonrası Firuz Bağlıkaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

HEDEF 35 MİLYAR DOLAR

2018 yılının rekorlarla kapandığını ve 2019 yılına da aynı hızla başladıklarını söyleyen Firuz Bağlıkaya, "İlk iki ayda 7,4'lük artışımız oldu. Yüksek sezona geldikçe bu sayılar daha da artacak. Hedeflenen 50 milyon turist rakamına inşallah ulaşacağız. Sektörde de 35 milyar doların üzerinde bir döviz girdisi bekleniyor. Bu döviz girdisini artırmamız için değişik segmentlerde turistleri hedeflememiz gerekiyor. Sağlık turizmi, golf turizmi, spor turizmi ve kruvaziyer turizm gibi. İşte bugün de Afyonkarahisar'da sağlık turizmiyle ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Her segmentte özel olarak fokuslanarak o segmentin potansiyelini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK TURİZMDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Sağlık turizminin önemli segmentlerin başında geldiğini vurgulayan Bağlıkaya, Afyonkarahisar'ın da bu noktada önemli bir il olduğunu kaydetti. Türkiye'de deniz, kum ve güneş turizminin yılda maksimum 6-7 aya çıktığına değinen Bağlıkaya, "Sağlık ve kültür turizmi gibi alanlarda bu aralık, 10- 12 aya çıkıyor. Dolayısıyla da bu Afyonkarahisar için de çok önemli. Bulunduğumuz mekanda otel dolu. Bütün Afyonkarahisar da bu turizme hizmet ediyor. Her geçen gün de ildeki yatak kapasitesi artıyor. Bu bağlamda da Afyonkarahisar yakın gelecekte önemi bir turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

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