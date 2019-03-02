TÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, dün Bursa Uludağ'da 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasına değinerek, "Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır" dedi.

Kayseri'de otelde düzenlenen toplantıya Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, oda yöneticileri ve acente sahipleri katıldı. Toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizminin her yıl yüzde 6 civarında büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.

'2023 HEDEFLERİNİ KISA SÜREDE YAKAYACAĞIZ'

2019'da hızlı bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Bağlıkaya, Türkiye'de hiçbir sektörün turizm kadar dünyada rekabete açık olmadığını ifade etti. Bağlıkaya, "Ülkemiz yüzde 20'nin üstünde bir büyüme ile tüm standartları altüst eden üç misli bir büyümeye sahiptir. 2019'da da aynı hızla büyümeyi hedefliyoruz. 50 milyon turist ve 40 milyar dolar döviz beklentisi olan bir sektörden bahsediyoruz. Sektörümüz gerçekten ülkemizin ekonomisi için oldukça önemlidir. Cari açığın 2018 yılında yüzde 45'ini kapatan bir sektördür. Türkiye'nin dünyada rekabet açısından bakıldığında en üstün sektör olduğunu iddia ediyoruz. Türkiye'de hiçbir sektör turizm kadar dünyada rekabete açık değildir. Biz çok kısa sürede Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedeflerinden çok daha önce o hedefleri yakalayacağımıza sektör olarak inanıyoruz" diye konuştu.

'DÜNYA TURİZMİNİN YARISI BİZİM BURNUMUZUN DİBİNDE'

Başkan Bağlıkaya, turizm hareketinin yarısının kendi çevrelerinde olduğunu belirterek, "Avrupa pazarlarında aslında dünyanın en önemli ve en stratejik konumlarından birine sahibiz. Dünya turizminin hareketi 1,4 milyardır. 700 milyonu ise bizim çevremizdedir. Dünya turizminin yarısı bizim burnumuzun dibindedir. Avrupa'daki turist sayısı 700 milyondur. Biz ise bundan 40 milyon alıyoruz" dedi.

'KÜLTÜR TURİZMİNE ÖNEM VERECEĞİZ'

Acente sahipleri olarak Türkiye'de yapacak çok işlerinin olduğunu ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Başkan Bağlıkaya, "Verilen demeçlerde şunu görüyoruz; Avrupa bitti, yeni yerlere bakalım. Burnumuzun dibinde yapacak çok şeyimiz var. Rusya'daki turistin yüzde 11'i geliyor. Almanya'da ise yüzde 10'u geliyor. İngiltere'de ise turist olarak yüzde 2'si buraya geliyor. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu tarihi ve kültürel varlıkları bir başka yerlerde bulmaları bu kadar zengin değildir" ifadelerini kullandı.

'TURİST GİRDİĞİ YERDE FARK EDİLMEK İSTEMİYOR'

Dünyada seyahat eden turistlerin artık özgünlük ve doğallık aradığına dikkat çeken Başkan Bağlıkaya, turistin seyahat ettiği yerde insanlar gibi yaşamak istediğini dile getirerek, "Kendisini turist olarak hissetmek istemiyor. Turist, bizim bildiğimiz turist değildir. Turist girdiği yerde fark edilmek istemiyor. Turist bizim gibi yaşamak istiyor. Turist bir şehre gittiği zaman o şehirdeki insanlar nasıl yaşıyorsa, gerçekten de öyle yaşamak istiyor" diye konuştu.

'ULUDAĞ'DA KAZAYA KARIŞAN OTOBÜS KAÇAK TUR'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün akşam Bursa Uludağ'da, İstanbul'dan geziye çıkan lise öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı kazaya da değindi. Bağlıkaya, "Dün elim bir kaza yaşandı. Uludağ'da bir otobüs devrildi ve içinde ağır yaralı öğrenciler var. Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır. Arkasında 'Bunu yapan kim var?' diye bakıyorsunuz, bir okul var. Resmi okul, resmi olmayan birtakım işler yapıyor. Ülkemizde güvenilir bir seyahat yapılmalıdır" dedi.