HABER

TÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, dün Bursa Uludağ'da 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasına değinerek, "Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır" dedi.

TÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, dün Bursa Uludağ'da 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasına değinerek, "Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır" dedi.
Kayseri'de otelde düzenlenen toplantıya Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, oda yöneticileri ve acente sahipleri katıldı. Toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya turizminin her yıl yüzde 6 civarında büyüme gerçekleştirdiğini söyledi.
'2023 HEDEFLERİNİ KISA SÜREDE YAKAYACAĞIZ'
2019'da hızlı bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Bağlıkaya, Türkiye'de hiçbir sektörün turizm kadar dünyada rekabete açık olmadığını ifade etti. Bağlıkaya, "Ülkemiz yüzde 20'nin üstünde bir büyüme ile tüm standartları altüst eden üç misli bir büyümeye sahiptir. 2019'da da aynı hızla büyümeyi hedefliyoruz. 50 milyon turist ve 40 milyar dolar döviz beklentisi olan bir sektörden bahsediyoruz. Sektörümüz gerçekten ülkemizin ekonomisi için oldukça önemlidir. Cari açığın 2018 yılında yüzde 45'ini kapatan bir sektördür. Türkiye'nin dünyada rekabet açısından bakıldığında en üstün sektör olduğunu iddia ediyoruz. Türkiye'de hiçbir sektör turizm kadar dünyada rekabete açık değildir. Biz çok kısa sürede Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedeflerinden çok daha önce o hedefleri yakalayacağımıza sektör olarak inanıyoruz" diye konuştu.
'DÜNYA TURİZMİNİN YARISI BİZİM BURNUMUZUN DİBİNDE'
Başkan Bağlıkaya, turizm hareketinin yarısının kendi çevrelerinde olduğunu belirterek, "Avrupa pazarlarında aslında dünyanın en önemli ve en stratejik konumlarından birine sahibiz. Dünya turizminin hareketi 1,4 milyardır. 700 milyonu ise bizim çevremizdedir. Dünya turizminin yarısı bizim burnumuzun dibindedir. Avrupa'daki turist sayısı 700 milyondur. Biz ise bundan 40 milyon alıyoruz" dedi.
'KÜLTÜR TURİZMİNE ÖNEM VERECEĞİZ'
Acente sahipleri olarak Türkiye'de yapacak çok işlerinin olduğunu ve sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Başkan Bağlıkaya, "Verilen demeçlerde şunu görüyoruz; Avrupa bitti, yeni yerlere bakalım. Burnumuzun dibinde yapacak çok şeyimiz var. Rusya'daki turistin yüzde 11'i geliyor. Almanya'da ise yüzde 10'u geliyor. İngiltere'de ise turist olarak yüzde 2'si buraya geliyor. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu tarihi ve kültürel varlıkları bir başka yerlerde bulmaları bu kadar zengin değildir" ifadelerini kullandı.
'TURİST GİRDİĞİ YERDE FARK EDİLMEK İSTEMİYOR'
Dünyada seyahat eden turistlerin artık özgünlük ve doğallık aradığına dikkat çeken Başkan Bağlıkaya, turistin seyahat ettiği yerde insanlar gibi yaşamak istediğini dile getirerek, "Kendisini turist olarak hissetmek istemiyor. Turist, bizim bildiğimiz turist değildir. Turist girdiği yerde fark edilmek istemiyor. Turist bizim gibi yaşamak istiyor. Turist bir şehre gittiği zaman o şehirdeki insanlar nasıl yaşıyorsa, gerçekten de öyle yaşamak istiyor" diye konuştu.
'ULUDAĞ'DA KAZAYA KARIŞAN OTOBÜS KAÇAK TUR'
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dün akşam Bursa Uludağ'da, İstanbul'dan geziye çıkan lise öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5'i ağır, 25 öğrencinin yaralandığı kazaya da değindi. Bağlıkaya, "Dün elim bir kaza yaşandı. Uludağ'da bir otobüs devrildi ve içinde ağır yaralı öğrenciler var. Bakıyorsunuz; kaçak tur, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır. Arkasında 'Bunu yapan kim var?' diye bakıyorsunuz, bir okul var. Resmi okul, resmi olmayan birtakım işler yapıyor. Ülkemizde güvenilir bir seyahat yapılmalıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI

TÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçakTÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçakTÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçakTÜRSAB Başkanı: Uludağ'daki kazada otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Özel seferle hayata tutundularÖzel seferle hayata tutundular
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizli bölmede yakalanan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni gelişme

Gizli bölmede yakalanmışlardı! Flaş gelişme

İstanbul'da dehşet! Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

İstanbul'daki ünlü AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi! Tarih verip, duyurdu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.