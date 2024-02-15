HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Turşu suyu faydaları nelerdir? Turşu suyu neye iyi gelir?

Turşu suyu faydaları nelerdir? Turşu suyu neye iyi gelir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
13.02.2024 14:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sağladığı faydalar yönünden tüketilen birçok farklı meyve sebze bulunmaktadır. Bu meyve veya sebzelerin sirke eşliğinde tuzlu su içerisinde belli bir süre bekletilmesi neticesinde turşu denilen bir besin elde edilir. Turşu tek başına atıştırmalık olarak tüketilebildiği gibi suyu da turşu suyu olarak içilebilmektedir. Turşunun kendisi kadar suyunun da insan sağlığı bakımından sayısız yararının olduğu bilinmektedir. Peki, turşu suyu faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Turşu suyu faydaları nelerdir? Turşu suyu neye iyi gelir?

İçindekiler

  • Turşu suyu faydaları nelerdir?
  • Turşu suyu neye iyi gelir?
  • Turşu suyu ne zaman içilmeli?
  • Turşu suyu içmek sağlıklı mı?
  • Turşu suyu enfeksiyona iyi gelir mi?
  • Turşu suyu zayıflatır mı?

Turşu; domates, pancar, salatalık, lahana gibi birçok farklı meyve ve sebzeden yapılabilen son derece faydalı bir gıda türüdür. Turşu yapımı esnasında su da ilave edilmektedir. Turşu suyu olarak da tabir edilen bu suyun tadı son derece lezzetlidir. Ayrıca turşu suyu vitamin ve mineraller yönünden de oldukça zengin bir içecektir. Doğru oranlarda içildiği takdirde bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Turşu suyu faydaları nelerdir?

Turşu suyu faydaları yönünden bir hayli zengin bir içecek olarak bilinmektedir. Tadı lezzetli olmakla birlikte asit ve tuz düzeyi yüksek olduğundan tüketimi sırasında aşırıya kaçmamak önemlidir. Turşu yapımında kullanılan çeşitli sebze ve meyveler vardır. Bu sebze ve meyvelerin faydaları turşu suyuna da geçmektedir. Lif yönünden de zengin olan bu su, özellikle kış aylarında daha sık tüketilmektedir. Turşu suyunun içerisinde B vitamini, C vitamini, K vitamini, A vitaminin yanı sıra potasyum, sodyum gibi mineraller de bulunur. Turşu suyunun faydaları ise genel olarak şöyledir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirmede olumlu etkileri mevcuttur.
  • Doğal bir probiyotik görevi gördüğünden sindirim sistemini düzenlemektedir.
  • Mideyle ilgili şişkinlik, gaz veya hazımsızlık gibi problemlerin görülme sıklığını azaltmaya yardımcıdır.
  • Sirkeli turşu suyunun faydaları arasında en önemli faydalarından biri antioksidan açısından zengin olmasıdır.
  • Vücuttaki su dengesini korumada etkin bir rolü vardır.
  • Yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur.
  • Metabolizmanın daha düzgün çalışmasında önemli bir rol oynar.
  • Kan şekeri değerlerini düzenlemede etkilidir.

Turşu suyu neye iyi gelir?

Turşu suyunun insan sağlığı açısından çok sayıda faydası mevcuttur. Bu noktada pek çok kişi turşu suyu hangi hastalığa iyi gelir konusu üzerine yoğunlaşabilir. Geçmiş çağlardan bugüne kadar sağlık alanında birçok farklı metot denenmiş ve kullanılmıştır. Doğanın insanlara sunduğu sayısız besin, sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Turşu ve turşudan elde edilen turşu suyu da doğanın sunduğu önemli besin kaynakları arasında bulunur.

Turşu suyu çoğunlukla bol sirke kullanılan yapılan ve oldukça lezzetli olan bir içecek çeşididir. Düzenli ve doğru oranda içildiğinde vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Bağışıklığı güçlendirerek grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltmada da oldukça etkilidir. İçerisinde magnezyum minerali olduğundan kemik sağlığı ile sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca kabızlık problemini gidermede de etkili olan turşu suyu kalp ve damar sağlığını da korumaktadır. Bunların yanı sıra öksürüğü kesme özelliği de acı turşu suyunun faydaları arasındadır.

Turşu suyu ne zaman içilmeli?

Turşu suyu içmek bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra güçlü bir antioksidan etkisi de yaratmaktadır. Turşu suyunun sağladığı yararlardan faydalanmak için yemeklerden sonra veya yatmadan en az 1 saat önce 1 bardak kadar içilmesi önerilmektedir. Aç karnına turşu suyu içmek midenin yanmasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Bu su hem asitli hem de tuzlu olduğundan aç karnına içilmesi tavsiye edilmez. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğundan özellikle yemek sonrası tüketilmesi hazmın kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Turşu suyu içmek sağlıklı mı?

Spor yapan insanlar spor sonrası çok fazla terler ve bu terleme sonucunda vücutta mineral kaybı yaşanır. Turşu suyu mineral yönünden zengin içecekler arasında yer aldığı için vücudun kaybettiği minerali tekrardan yerine koyabilir. Turşu suyu düzenli içildiğinde kabızlık sorununun giderilmesinde etkili olmaktadır. Metabolizmayı hızlandırdığı için turşu suyunun bağırsaklara faydası vardır. Asitli bir içecek türü olduğundan tüketim sıklığına dikkat edilmesi gerekir. Gerekli miktardan daha fazla içilmesi mide ile ilgili sorunların görülmesine neden olabilir.

Turşu suyu enfeksiyona iyi gelir mi?

Yaygın olarak kış mevsiminde görülen hastalıkların arasında grip, nezle ve soğuk algınlığı yer almaktadır. Bu hastalıkların giderilmesinde veya daha hafif atlatılmasında yarar sağlayan birçok besin kaynağı vardır. Bu besin kaynaklarından biri de turşu suyudur. Turşu suyu C vitamini yönünden zengin bir içecek türü olarak karşımıza çıkar. C vitamini bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip olduğundan enfeksiyonların giderilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Turşu suyu zayıflatır mı?

Turşu suyu kalori miktarı yönünden oldukça düşük bir içecek çeşididir. Bu yüzden kilo almak istemeyen ya da kilo vermek isteyenler tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Ayrıca lifli bir içeriğe sahip olduğundan bağırsak sağlığını korumada da önemli bir etkiye sahiptir. Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Yağ yakımı özelliği bulunduğu için bölgesel zayıflamada da oldukça etkilidir. Ancak turşu suyu tüketiminde aşırıya kaçmamak son derece önemlidir. Çok fazla içildiğinde tansiyon değerlerinin yükselmesine ve böbrek ile ilgili problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ucuza toplayıp aroma ve boya katıp satıyorlarmış! Hepsi ele geçirildiUcuza toplayıp aroma ve boya katıp satıyorlarmış! Hepsi ele geçirildi
Ekmeği bölünce içerisinden kırmızı bir şey çıktı...Ekmeği bölünce içerisinden kırmızı bir şey çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
turşu faydaları nelerdir suyu
En Çok Okunan Haberler
'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu

'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi

Galatasaray'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi

Bakan Bayraktar: "400 bin kamyon gerekiyor"

Bakan Bayraktar: "400 bin kamyon gerekiyor"

Anagold'un eski çalışanı şirketi yalanladı: Yüzde 99 ihtimal...

Anagold'un eski çalışanı şirketi yalanladı: Yüzde 99 ihtimal...

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.