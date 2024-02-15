Turşu suyu faydaları nelerdir? Turşu suyu neye iyi gelir?

Turşu; domates, pancar, salatalık, lahana gibi birçok farklı meyve ve sebzeden yapılabilen son derece faydalı bir gıda türüdür. Turşu yapımı esnasında su da ilave edilmektedir. Turşu suyu olarak da tabir edilen bu suyun tadı son derece lezzetlidir. Ayrıca turşu suyu vitamin ve mineraller yönünden de oldukça zengin bir içecektir. Doğru oranlarda içildiği takdirde bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Turşu suyu faydaları nelerdir?

Turşu suyu faydaları yönünden bir hayli zengin bir içecek olarak bilinmektedir. Tadı lezzetli olmakla birlikte asit ve tuz düzeyi yüksek olduğundan tüketimi sırasında aşırıya kaçmamak önemlidir. Turşu yapımında kullanılan çeşitli sebze ve meyveler vardır. Bu sebze ve meyvelerin faydaları turşu suyuna da geçmektedir. Lif yönünden de zengin olan bu su, özellikle kış aylarında daha sık tüketilmektedir. Turşu suyunun içerisinde B vitamini, C vitamini, K vitamini, A vitaminin yanı sıra potasyum, sodyum gibi mineraller de bulunur. Turşu suyunun faydaları ise genel olarak şöyledir:

Bağışıklık sistemini güçlendirmede olumlu etkileri mevcuttur.

Doğal bir probiyotik görevi gördüğünden sindirim sistemini düzenlemektedir.

Mideyle ilgili şişkinlik, gaz veya hazımsızlık gibi problemlerin görülme sıklığını azaltmaya yardımcıdır.

Sirkeli turşu suyunun faydaları arasında en önemli faydalarından biri antioksidan açısından zengin olmasıdır.

Vücuttaki su dengesini korumada etkin bir rolü vardır.

Yağ yakımını hızlandırmaya yardımcı olur.

Metabolizmanın daha düzgün çalışmasında önemli bir rol oynar.

Kan şekeri değerlerini düzenlemede etkilidir.

Turşu suyu neye iyi gelir?

Turşu suyunun insan sağlığı açısından çok sayıda faydası mevcuttur. Bu noktada pek çok kişi turşu suyu hangi hastalığa iyi gelir konusu üzerine yoğunlaşabilir. Geçmiş çağlardan bugüne kadar sağlık alanında birçok farklı metot denenmiş ve kullanılmıştır. Doğanın insanlara sunduğu sayısız besin, sağlık açısından önemli faydalar sağlar. Turşu ve turşudan elde edilen turşu suyu da doğanın sunduğu önemli besin kaynakları arasında bulunur.

Turşu suyu çoğunlukla bol sirke kullanılan yapılan ve oldukça lezzetli olan bir içecek çeşididir. Düzenli ve doğru oranda içildiğinde vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Bağışıklığı güçlendirerek grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltmada da oldukça etkilidir. İçerisinde magnezyum minerali olduğundan kemik sağlığı ile sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Ayrıca kabızlık problemini gidermede de etkili olan turşu suyu kalp ve damar sağlığını da korumaktadır. Bunların yanı sıra öksürüğü kesme özelliği de acı turşu suyunun faydaları arasındadır.

Turşu suyu ne zaman içilmeli?

Turşu suyu içmek bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra güçlü bir antioksidan etkisi de yaratmaktadır. Turşu suyunun sağladığı yararlardan faydalanmak için yemeklerden sonra veya yatmadan en az 1 saat önce 1 bardak kadar içilmesi önerilmektedir. Aç karnına turşu suyu içmek midenin yanmasına ve tahriş olmasına neden olabilir. Bu su hem asitli hem de tuzlu olduğundan aç karnına içilmesi tavsiye edilmez. Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğundan özellikle yemek sonrası tüketilmesi hazmın kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Turşu suyu içmek sağlıklı mı?

Spor yapan insanlar spor sonrası çok fazla terler ve bu terleme sonucunda vücutta mineral kaybı yaşanır. Turşu suyu mineral yönünden zengin içecekler arasında yer aldığı için vücudun kaybettiği minerali tekrardan yerine koyabilir. Turşu suyu düzenli içildiğinde kabızlık sorununun giderilmesinde etkili olmaktadır. Metabolizmayı hızlandırdığı için turşu suyunun bağırsaklara faydası vardır. Asitli bir içecek türü olduğundan tüketim sıklığına dikkat edilmesi gerekir. Gerekli miktardan daha fazla içilmesi mide ile ilgili sorunların görülmesine neden olabilir.

Turşu suyu enfeksiyona iyi gelir mi?

Yaygın olarak kış mevsiminde görülen hastalıkların arasında grip, nezle ve soğuk algınlığı yer almaktadır. Bu hastalıkların giderilmesinde veya daha hafif atlatılmasında yarar sağlayan birçok besin kaynağı vardır. Bu besin kaynaklarından biri de turşu suyudur. Turşu suyu C vitamini yönünden zengin bir içecek türü olarak karşımıza çıkar. C vitamini bağışıklığı güçlendirici etkiye sahip olduğundan enfeksiyonların giderilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Turşu suyu zayıflatır mı?

Turşu suyu kalori miktarı yönünden oldukça düşük bir içecek çeşididir. Bu yüzden kilo almak istemeyen ya da kilo vermek isteyenler tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Ayrıca lifli bir içeriğe sahip olduğundan bağırsak sağlığını korumada da önemli bir etkiye sahiptir. Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Yağ yakımı özelliği bulunduğu için bölgesel zayıflamada da oldukça etkilidir. Ancak turşu suyu tüketiminde aşırıya kaçmamak son derece önemlidir. Çok fazla içildiğinde tansiyon değerlerinin yükselmesine ve böbrek ile ilgili problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.





