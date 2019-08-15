HABER

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi

Erzincan'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu, teröristin, 27 Ağustos 2015'te Erzincan'ın Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu bildirildi.

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)
MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan İçişleri Bakanlığı il jandarma komutanlığı Kemah ilçesi kırsalı terörist

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.