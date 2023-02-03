Türünün ilk örneklerinden! 73 yıllık dede yadigarı traktör, saat gibi çalışıyor

Sivas'ta çiftçilik yapan Ahmet Nuri Çoban, 1950 yılında 'Ferguson' marka sıfır traktör satın aldı. Çoban, çiftçiliği yıllarca bu traktörle sürdürdü. Daha sonra oğlu Kamil Çoban, traktörü kullandı. Ahmet Nuri Çoban ile oğlu Kamil Çoban, 1992'de 6 ay arayla hayatını kaybetti. Traktör ise Kamil Çoban'ın oğlu İbrahim Çoban'a kaldı. Türkiye'ye gelen ilk lastikli ve hidrolik sistemli modeller arasında yer alan traktör, İbrahim Çoban tarafından hala aktif olarak tarım işlerinde kullanılıyor.

'İLK LASTİKLİ TRAKTÖRLERDEN'

Traktöre gözü gibi bakan İbrahim Çoban, 73 yıl boyunca ufak tefek arıza dışında sorun çıkarmadığını belirterek, "Bu traktör 1950 yılında satın alındı. O günden bugüne kadar faturası ve kataloğuyla beraber elimizde. Traktörü çok isteyen var ama bu bizim için bir ata yadigarıdır. 1950’den önceki traktörler demir tekerli ve hidrolik sistemi olmayan traktörlerdi. Bunlar 50’li yıllarda İngiliz menşeli olarak ülkemize gelmiş. Demir tekerden lastiğe geçişin ve bugün kullanmış olduğumuz modern traktörlerin babası, diyebiliriz. 1950 yılından bugüne hemen hemen traktörün yüzde 99'u orijinaldir. Ufak tefek arızalar dışında sorun çıkarmadı. Ailemizin varoluş traktörlerinden biridir, çocukluk yıllarımın anısıdır hala faal olarak kullanıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA MİRAS KALACAK'

Traktörü çocukluğundan bu yana çok sevdiğini kaydeden Çoban, "Kullanırken önce dedemi, babamı, atalarımızı yad ediyorum. Sonra yetişen nesle bir emektar olarak bırakmak istiyorum. Büyüklere saygının, sevginin ve sadakatin örneği olarak göstermek istiyorum. Özellikle nostalji olarak elimde tutuyorum. Biz Çoban kardeşler olarak bugünlere kadar getirdik. Biz 4’üncü kuşak oluyoruz. Bizden sonra da yeni ve genç bir kuşak var. Çocuklarımıza miras kalacak. Sivas'ta dede, baba ve torun tarımı aynı şekilde devam ettirmek ve tarım konusunda topluma örnek olmak istiyoruz. Traktörün arkasına bizim için nostalji olması amacıyla 'Gezelim, büyüklerimizi yad edelim' diyebilmek için güzel de bir römork yaptırdık" diye konuştu.

DHA

