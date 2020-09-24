HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. TUS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020!

TUS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Bir süredir adaylar tarafından TUS sınav yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2020 TUS (2. dönem) ve 2020 STS Tıp Doktorluğu (2. dönem) sınav giriş belgeleri açıklandı. Şimdi adaylar tarafından TUS sınav giriş yerleri sorgulama işleminin nasıl ve ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020 ile ilgili detaylar…

TUS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020!

Adayların sıklıkla sorduğu TUS sınav yerleri açıklandı mı sorusu nihayet yanıt buldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2020 TUS 2. dönem ve 2020 STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav giriş belgeleri açıklanmış oldu. Uzun süredir beklenen TUS sınav giriş yerleri 2020 nihayet belli oldu. Şimdi adaylar tarafından TUS sınav giriş yerleri sorgulama işlemleriyle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte TUS sınav giriş belgesi 2020 ile ilgili tüm detaylar...

TUS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020!

TUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Sınav yerlerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından TUS ne zaman 2020 sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 4 Ekim 2020’de gerçekleşecek olan 2. dönem TUS 2020 ve 2020 STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları için adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. TUS sınav giriş yerleri için alınacak olan TUS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 24 Eylül 2020 saat 14.00 itibarıyla öğrenilebilecek. Adayların TUS sınav yerleri konusunda bilgi alabilmesi için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

TUS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020!

Giriş yerlerinin açıklandığı bilgisinin yanı sıra ÖSYM’nin resmi internet sitesinde bir duyuru da paylaşıldı. Açıklamada 2020 TUS saat kaçta sorusunun yanıtıyla adayların sınav binasına girebilecekleri son saat de belirtildi. 4 Ekim 2020’de gerçekleşecek olan 2020 TUS (2. dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020 STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavı için saat 10.00 sonrasında adaylar sınav binasına alınmayacak. Benzer şekilde 4 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan TUS 2020 (2. dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020 STS Tıp Doktorluğu (2. aşama) sınavı için saat 14.30 sonrasında adaylar sınav binasına alınmayacak. Böylece TUS sınavı ile ilgili olarak adayların aklındaki çok sayıda soru işareti giderilmiş oldu.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Şişli'deki hırsızlık kamerada!
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
Korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 100 arttı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
EKPSS erteleniyor mu?
EKPSS erteleniyor mu?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu! 2020-DGS tercih işlemleri yarın başlıyor
ÖSYM Başkanı duyurdu! Yarın başlıyor
Veli eğitiminde ilk ders yarın! Bakan Selçuk ilk dersi verecek
Veli eğitiminde ilk ders yarın!
Okulların açılmasıyla ilgili flaş haber! AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
2020 AUZEF ve ATA AÖF güz dönemi derse seçimi nasıl, ne zaman yapılacak? AÖF düz dönemi ders ekle sil ne zaman oluyor?
AÖF, AUZEF ve ATA ders seçimi nasıl yapılıyor?
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak? MEB 2020 okul takvimi! Ortaokullar yüz yüze eğitime açılacak mı?
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?
EBA çöktü mü? EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama
EBA'ya giriş sıkıntısıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.