TUS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM TUS sınav giriş belgesi 2020!

Adayların sıklıkla sorduğu TUS sınav yerleri açıklandı mı sorusu nihayet yanıt buldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2020 TUS 2. dönem ve 2020 STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav giriş belgeleri açıklanmış oldu. Uzun süredir beklenen TUS sınav giriş yerleri 2020 nihayet belli oldu. Şimdi adaylar tarafından TUS sınav giriş yerleri sorgulama işlemleriyle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte TUS sınav giriş belgesi 2020 ile ilgili tüm detaylar...

TUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Sınav yerlerinin yanı sıra vatandaşlar tarafından TUS ne zaman 2020 sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 4 Ekim 2020’de gerçekleşecek olan 2. dönem TUS 2020 ve 2020 STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavları için adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. TUS sınav giriş yerleri için alınacak olan TUS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 24 Eylül 2020 saat 14.00 itibarıyla öğrenilebilecek. Adayların TUS sınav yerleri konusunda bilgi alabilmesi için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.