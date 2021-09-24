TUS ve STS Tıp sınavı ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden erişilecek TUS ve STS Tıp 2. Dönem sonuçlarına göre adaylar daha sonra tercih işlemlerine başlayacak. İşte TUS ve STS Tıp sınavına dair bilgiler…
5 Eylül 2021'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS 2. Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, TUS ve STS Tıp sınav sonuçlarının 30 Eylül 2021 Perşembe günü erişime açılacağını duyurdu.
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