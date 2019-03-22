Tutuklanan eski Devlet Başkanı Temer için ilk açıklama

Tutuklanan eski Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmasının üzerine Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, “Herkes eylemlerinden sorumlu” dedi.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ‘Lava Jato’ davası kapsamında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Temer’in yolsuzluk iddialarıyla tutuklanmasının ardından ilk açıklama Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’dan geldi. Bolsonaro, "Herkes eylemlerinden sorumlu. Adalet herkes için var” ifadelerini kullandı.

Temer, Devlet Başkanı Dilma Roussef’in yolsuzluk nedeniyle azledilmesinin ardından 2016-2018 yılları arasında görevi devralmıştı. Geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olarak Sao Paulo’da tutuklanan Temer çok sayıda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suçlanıyor.

Angra 3 adlı nükleer santral yapımında rüşvet aldığı belirtilen Temer tüm iddiaları reddetti.

Şili’nin başkenti Santiago’ya giden Jair Bolsanoro, bugün yapılacak Güney Amerika Devlet Başkanları Toplantısına katılacak. Yarın da Şili Devlet Başkanı Sebastin Pinera ile resmi bir ziyarette bir araya gelecek.

