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  4. Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

22.12.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Tutuklanan Leyla Güven'i saklayan 2 HDP'li milletvekiline soruşturma

Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Semra Güzel ve HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile 2 kişi hakkında 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran’da milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, dün yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakalama kararı çıkarılmasının ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Güven'in HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğu belirlendi. Dün gece saatlerinde Güzel'in evine yapılan operasyonla Leyla Güven, gözaltına alındı.

Güven, emniyetteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemede, hapis cezası kararı yüzüne okunan Güven, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİNE SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK'nın 283'üncü maddesindeki 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. TCK’ya göre, 'Suçluyu kayırma' suçunu işleyen bir kişiye; araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

(DHA)

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