Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Ağrı’da 2,5 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in davasının karara bağlanmasının ardından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı.

Leyla Aydemir davasının beşinci duruşmasında çıkan kararın ardından amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Çıkan bu karara itiraz eden Yusuf Aydemir’in ailesi, adliye önünde gazetecilere saldırdı.

Öfkeli grup polis ekipleri tarafından adliye önünden uzaklaştırıldı.

