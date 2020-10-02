HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Ağrı’da 2,5 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in davasının karara bağlanmasının ardından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı.Leyla Aydemir davasının beşinci duruşmasında çıkan kararın ardından amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ağrı’da 2,5 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir’in davasının karara bağlanmasının ardından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı.
Leyla Aydemir davasının beşinci duruşmasında çıkan kararın ardından amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Çıkan bu karara itiraz eden Yusuf Aydemir’in ailesi, adliye önünde gazetecilere saldırdı.
Öfkeli grup polis ekipleri tarafından adliye önünden uzaklaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Artık onları tanımayan yok! Artık onları tanımayan yok!
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbetLeyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
İşte lokma tatlısı tarifi!İşte lokma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
MHP'den ihraç edilmişti! Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi
Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi
Şanlıurfa'da su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
Kazı yaparken bulundu! Gören telefona sarıldı
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı
Otogarda koronavirüs paniği! Ateşi yüksek çıktı, kusmaya başladı
Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı
Akılalmaz olay! Ayakkabılarından 2 kilo altın çıktı
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası
Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.