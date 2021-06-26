HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tutuklandı! Annesini çuvala koyup, apartmanın bahçesine gömmüştü

Tutuklandı! Annesini çuvala koyup, apartmanın bahçesine gömmüştü

26.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesindeki bir apartmanın bahçesinde toprağa gömülü, çuvalda cesedi bulunan Kazakistan uyruklu Gülistan Aidorova'nın (55) ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Emine Ajdorova (29) tutuklandı, dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklandı! Annesini çuvala koyup, apartmanın bahçesine gömmüştü

İzmir'in Buca ilçesinde Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak’taki 3 katlı bir binada oturan vatandaşlar, çevreye yayılan kötü koku üzerine dün polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptığı araştırmada kokunun bahçeden geldiğini belirledi.

Ekipler, plastik kasaların bulunduğu alanda yapılan kazıda, çuvalda kadın cesediyle karşılaştı. Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova’nın annesi, Gülistan Aidorova olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı.

Screenshot_65

TUTUKLANDI, DİNİ NİKAHLI EŞ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.’den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğünü, Ahmet D.’nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emina Ajdorova tutuklanırken, Ahmet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Yılan zannedilip öldürülüyor ama bu özelliğine dikkat!Yılan zannedilip öldürülüyor ama bu özelliğine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

İlginç dava: Amacı kuşların üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor

İlginç dava: Amacı kuşların üremelerini sağlamakken şimdi ağır cezada yargılanıyor

Denize atmıştı! "Seni bu ülkeye sokup çıkartmam"

Denize atmıştı! "Seni bu ülkeye sokup çıkartmam"

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.