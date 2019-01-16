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"Tutukluya soğuk işkence" haberine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: - "Kurumlarda ısınma sistemleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın 24 saat süreyle açık tutulmakta olup, ısınmada herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik, tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir"

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce "Tutukluya soğuk işkence" haberlerinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, kurumlarda ısınma sistemlerinin 24 saat açık tutulduğu, herhangi bir ısınma probleminin yaşanmadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Tutukluya soğuk işkence" şeklinde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakanlığın 2000 yılından itibaren yapılan tüm ceza infaz kurumlarının modern bir yapıda inşa edildiği ve ısınma hususunda kalorifer sistemi kullanıldığı ifade edilen açıklamada, haberde iddia edilen ısınma sorunuyla ilgili yapılan araştırmada Van F Tipi, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli ve İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarının kalorifer sisteminde akaryakıt kullanıldığı, Şanlıurfa 2 No'lu T Tipi, Kırıkkale 1 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında da kalorifer sisteminde doğalgaz kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumlarda ısınma sistemleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın 24 saat süreyle açık tutulmakta olup, ısınmada herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Yine habere konu olan Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçtiğimiz hafta içerisinde ısınma sisteminde kısa süreli arıza yaşanmış olup derhal müdahale edilerek sıkıntı giderilmiştir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik, tamamen gerçek dışı ve asılsız haberlere itibar edilmemelidir."

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tutukluya Soğuk İşkence

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