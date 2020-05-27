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Tütün koronavirüsle mücadelede yardımcı olabilir mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 11:26 | Son Güncelleme

Tüm dünyada araştırmacılar Covid-19’un tedavisi için bir aşı geliştirmeye çalışıyor. İspanya'daki bilim insanları ise aşı çalışmalarında özellikle doğanın gücünü kullanmak istiyor.

Tütün koronavirüsle mücadelede yardımcı olabilir mi?

Valencia'daki bitki moleküler ve hücresel Biyoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, kişiye özel aşılar ve antikorlar oluşturmaya yardımcı olmak için moleküler tarımı kullanıyorlar.

Avrupa tarafından finanse edilen Newcotiana projesine katılan araştırmacılar, tütün bitkisinin yakın bir akrabası olan Nicotiana Benthamiana'nın genomunu yetiştirmek ve sıralamak için en son teknikleri kullanarak, hastalıkla savaşmak için kişiye özel moleküller üretebildiklerini söylüyor.

Avustralya'ya özgü olan Nicotiana Benthamiana bitkisi, Ebola gibi virüsler için aşı ve antikor üretmeye yardımcı olmak için kullanılmış.

Diğer DNA'yı yapraklarına enjekte ederek, genleri çok büyük miktarlarda spesifik farmasötik ürünler oluşturmak için değiştirilebiliyor.

Biyoteknoloji araştırma üyesi Marta Vázquez, "Bitkilere, onları iyileştirmek, belirli genleri değiştirmek için talimatlar veriyoruz. Daha fazla biyokütle üreten bitkiler yetiştirmek istiyoruz, çünkü bunlar bitkinin yapmasını istediğimiz şeyler" şeklinde konuşuyor.

Umutlar yüksek, bitkinin hücrelerini ve özsuyu kullanan teknik, sonunda bir Covid-19 aşısı üretmenin yolunu açmaya yardımcı olabilir. Uzmanlar, yaklaşımın birkaç avantajı olduğunu söylüyor. Gerekli protein büyük miktarlarda üretebilir ayrıca maliyeti de düşük.

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