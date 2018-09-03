Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Türkiye’de 2017 yılında TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu) kayıtlarına göre 106 milyar 220 milyon adet sigara tüketildiğine dikkat çekiliyor. Bu rakam yaklaşık 106 bin 220 ton tütün ve 5 milyar 311 milyon paket sigaraya eşdeğer bulunuyor. (Bir adet sigara yaklaşık 1 gr, bir paket sigara ise 20 gr)

2.88 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYBIMIZ VAR



Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile Mücadele ve Yaşam Boyu Sağlık Program Koordinatörü Doç. Dr. Toker Ergüder, “Bu hesaplamayla tütün ürünlerinin kullanımı nedeniyle ülkemizde her yıl 106 bin 220 kişiyi kaybediyor ve yıllık yaklaşık 2.88 milyar dolarlık (18.89 milyar TL) ekonomik kayıp yaşıyoruz” diyor. (Doğrudan ve dolaylı maliyetlerin tümü) Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 yılında SGK ile yaptığı bir çalışmada Nisan 2010 – Mart 2011 dönemi için yapılan incelemelerde, SGK’nın 32.556 milyar TL’ lik toplam sağlık harcamasının yüzde 22’sine karşılık gelen 7.322 milyar liralık kısmını; Kanserler, kalp – damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ile üreme ve boşaltım sistemi ile ilgili hastalıklar için yapılan harcamalar oluşturuyor.