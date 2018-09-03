Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Türkiye’de 2017 yılında TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu) kayıtlarına göre 106 milyar 220 milyon adet sigara tüketildiğine dikkat çekiliyor. Bu rakam yaklaşık 106 bin 220 ton tütün ve 5 milyar 311 milyon paket sigaraya eşdeğer bulunuyor. (Bir adet sigara yaklaşık 1 gr, bir paket sigara ise 20 gr)
2.88 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYBIMIZ VAR
Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile Mücadele ve Yaşam Boyu Sağlık Program Koordinatörü Doç. Dr. Toker Ergüder, “Bu hesaplamayla tütün ürünlerinin kullanımı nedeniyle ülkemizde her yıl 106 bin 220 kişiyi kaybediyor ve yıllık yaklaşık 2.88 milyar dolarlık (18.89 milyar TL) ekonomik kayıp yaşıyoruz” diyor. (Doğrudan ve dolaylı maliyetlerin tümü) Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 yılında SGK ile yaptığı bir çalışmada Nisan 2010 – Mart 2011 dönemi için yapılan incelemelerde, SGK’nın 32.556 milyar TL’ lik toplam sağlık harcamasının yüzde 22’sine karşılık gelen 7.322 milyar liralık kısmını; Kanserler, kalp – damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ile üreme ve boşaltım sistemi ile ilgili hastalıklar için yapılan harcamalar oluşturuyor.
TOPLAM SAĞLIK HARCAMAMIZIN YÜZDE 9’U TÜTÜN KAYNAKLI
Temmuz 2018 itibarı ile tütünle ilgili sadece SGK yıllık sağlık harcamalarımızın 4.697 milyar TL olduğu belirtiliyor. Toplam sağlık harcamalarının yüzde 9’una karşılık gelen bu miktarın tütüne atfedilebilir olduğuna dikkat çekiliyor. 4.697 milyar TL’lik bu maliyetin yüzde 20.1’ini kanserler, yüzde 34.1’ini kalp - damar hastalıkları ve yüzde 42.9’unu solunum yolu hastalıkları oluşturuyor. Dünya genelinde tütün kaynaklı ekonomik kaybın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu ve bunun tüm dünyadaki ekonominin yüzde 2’sine denk geldiği tahmin ediliyor.
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