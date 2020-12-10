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  4. Tuvaletini kullanan tamircilere yazdığı not viral oldu

Tuvaletini kullanan tamircilere yazdığı not viral oldu

10.12.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Tuvaletini kullanan tamircilere yazdığı not viral oldu

Tamircilerin tuvalet kullanımına öfkelenen ev sahibi kadının yazdığı not Facebook’ta viral oldu.

Evini yenilemek için gelen tamircilerin yeni tuvaleti kullandığını fark eden ev sahibi kadın, öfkeden deliye döndü.

Avustralyalı Nadia, evini yenilemek için bir grup yapı çalışanı ile anlaştı. Çalışanlar ise eve taktıkları yeni tuvaleti kirli kullanarak ev sahibinin öfkeden deliye dönmesine neden oldu.

Ev sahibi çalışanların kullanabilmesi için evin dışına bir tuvalet yaptırmasına rağmen, çalışanlar müşteri için yeniledikleri tuvaleti kullanmaya karar verdi. Durumun farkına varan ev sahibi, tuvaleti iki kez temizlemek zorunda kaldı.

Ev sahibinin notunu görmezden gelen işçiler, tuvaleti kullanmayı sürdürdü.

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Çalışanların tuvaleti kirli kullandığını fark eden ev sahibi, onlara bir not yazdı. Notta “Sevgili çalışanlar, bu evdeki tuvalet sizin kullanımınız için değildir. Size kullanabilmeniz için bir tuvalet alıp dışarı koyduk. Tuvaleti kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda tuvaletin bantlarını da yırtarak kullanmaya devam ettiniz.”

Ev sahibi aşırı tepki mi gösterdi?

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Not “İkinci kez bu tuvaletten sizin pisliklerinizi temizliyorum. Bu bir suçtur. Lütfen tekrar yapmayın” sözleriyle devam etti.

Notun Facebook’ta paylaşılmasının ardından birçok insan ev sahibi Nadia’ya hak verirken, çalışanların tuvaleti kullandıktan sonra temizlemesi gerektiğini söyledi.

Bir kullanıcı ise “Tuvaleti kullandıktan sonra bulduğun gibi bırakmak temel ahlak meselesi” yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı da “Niye kimse tuvaletini yaptıktan sonra temizlemesi gerektiğini bilmiyor” diye isyan etti.


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